﻿ Maxima: прошлый год положительно повлиял на розничную торговлю, Mixnews.lv

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Минувший год в розничной торговле был годом динамичных перемен и принес ряд изменений и улучшений, которые будут влиять на отрасль в долгосрочной перспективе, отметили в компании Maxima Latvija. По мнению предприятия, этому способствовали не только растущая конкуренция и развитие технологий, но и изменения в налоговой политике и повышение покупательной способности населения.

Maxima Latvija выделила три основных события, которые повлияли на розничную торговлю в 2018 году:

По мнению Maxima Latvija, для покупателей важна низкая цена. Цена продуктов остается важным фактором для покупателей в принятии решения. Инфляция на продукты питания была низкой благодаря как политике магазинов по снижению цен, так и изменениям в законодательстве. В начале года в стране была введена пониженная ставка НДС 5% на характерные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи. Эти изменения значительно увеличили спрос и предложение этих товаров в магазинах. Например, в сезон урожая в Maxima Latvija доля местных овощей превышала 80% от общего ассортимента магазинов. Латвии следовало бы снизить ставки НДС и на другие продукты питания – такая практика уже давно успешно применяется в некоторых государствах Западной Европы.

Стремительное развитие новых форматов. Приспосабливаясь к растущей динамике повседневной жизни людей, в городской среде открываются сетевые магазины малого формата, которые позволяют приобрести необходимые и привычные товары быстрее. Такие магазины открылись не только в центре Риги, но и в микрорайонах и других городах Латвии. Одновременно наблюдается тенденция уменьшения количества посещений больших магазинов, потому что процесс совершения покупок в них может занять несколько часов. Как в Америке, так и в Западной Европе все более популярными становятся продуманные концепт-магазины с небольшими торговыми залами. Maxima разнообразила форматы магазинов, специально приспосабливая их к повседневным привычкам жителей.

Растет благосостояние населения. Покупательная способность жителей Латвии повысилась, что доказывают не только сокращение безработицы и рост средней зарплаты, но и растущий спрос на более дорогие и эксклюзивные продукты. Свободные средства позволяют людям больше заботиться о себе, в результате вырос спрос также на здоровые и нишевые продукты, например, специальные продукты для вегетарианцев и веганов.

Между тем, как отмечает Maxima Latvija, в 2019 году на розничную торговлю будут все больше влиять изменения в международных нормативных актах, технологические новшества и растущая конкуренция.

В связи с этим предприятие также поделилось своими прогнозами на 2019 год: