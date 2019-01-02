﻿ Публицист: поведение депутатов похоже на драку общипанных кур, Mixnews.lv

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Публицист: поведение депутатов похоже на драку общипанных кур (7)

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Общество | 2 января 2019 года, 15:51

Переговоры избранных в Сейм политиков больше напоминают драку кур, чем цивилизованные дебаты. Такое мнение выразила латвийский публицист и журналист Элита Вейдемане.

Публицист напомнила о том, насколько некрасиво вели себя политики по отношению к друг другу.

"В течение всего прошлого года нам приходилось наблюдать предвыборные бои Сейма. Однако этот процесс сложно назвать боями: в большинстве случаев это выглядело как драка общипанных, но амбициозных кур. Фарс, который чинно называли "дебатами премьеров", нередко вызывал припадочный смех: какая еще может быть реакция, видя, что один "кандидат в премьеры" в прямом эфире телевидения орет на конкурента: "Не неси ахинею!", в то время как другой пытается найти подходящие матерные слова для ответа", - заявила она.

В целом, Вейдемане оценивает происходящее после выборов негативно.

"Ссоры, дискуссии об экономике, образовании, здравоохранении? Ну, прекратите! Такие чудеса небес можно ожидать очень редко, поскольку в этих "дебатах" по большому счету происходило следующее - их участники высокомерно мерились политическими письками", - отметила публицист.

Напомним, 6 октября в Латвии состоялись выборы в Сейм 13-го созыва.

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
QWell2 часа назад
Все депутаты похожи на дегенератов и шизоидов. Мания величия по латышски.
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Ну уж если Э.Вейдемане,3 часа назад
позволяет такие высказывания и словечки,то действительно наступил новый год хоть в некоторых головах.То ,что ждать чего-то путевого от этой гремучей смеси не имеет смысла,ясно уже многим.Осталось надеяться на чудо,что это дойдет до президента, и он объявит о роспуске этого, несклеивающегося никакими комбинациями ,правительства.
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андрюХА2 часа назад
Более правильно все про это что с правительством хорошо написал Брехт!
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,--
Кожу для них дают
Сами бараны.
Мясник зовет. За ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно...
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