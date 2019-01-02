﻿ Публицист: поведение депутатов похоже на драку общипанных кур, Mixnews.lv

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Переговоры избранных в Сейм политиков больше напоминают драку кур, чем цивилизованные дебаты. Такое мнение выразила латвийский публицист и журналист Элита Вейдемане.

Публицист напомнила о том, насколько некрасиво вели себя политики по отношению к друг другу.

"В течение всего прошлого года нам приходилось наблюдать предвыборные бои Сейма. Однако этот процесс сложно назвать боями: в большинстве случаев это выглядело как драка общипанных, но амбициозных кур. Фарс, который чинно называли "дебатами премьеров", нередко вызывал припадочный смех: какая еще может быть реакция, видя, что один "кандидат в премьеры" в прямом эфире телевидения орет на конкурента: "Не неси ахинею!", в то время как другой пытается найти подходящие матерные слова для ответа", - заявила она.

В целом, Вейдемане оценивает происходящее после выборов негативно.

"Ссоры, дискуссии об экономике, образовании, здравоохранении? Ну, прекратите! Такие чудеса небес можно ожидать очень редко, поскольку в этих "дебатах" по большому счету происходило следующее - их участники высокомерно мерились политическими письками", - отметила публицист.

Напомним, 6 октября в Латвии состоялись выборы в Сейм 13-го созыва.

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