﻿ "Хрю-хрю": в Резекне по улицам бегает символ 2019 года, Mixnews.lv

"Хрю-хрю": в Резекне по улицам бегает символ 2019 года (5)
Общество | 2 января 2019 года, 14:21
В социальных сетях набирает популярность видео, на котором одинокий поросенок бегает по проезжей части улиц города Резекне.
Пользователи Facebook с юмором отнеслись к видеоролику с участием символа 2019 года.
"Мы все его ждали, и он пришел", - пишут комментаторы.
Kurš mani nofilmēja?
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Что то уж больно он на "patriotsa"смахивает,заплутал по пьяне что ли.
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Viltvārdi, muti ciet! Jaungada naktī es biju Jaunā Teikā un skraidīju ar pliku pakalu apkārt Semam. Ha Ha Ha
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