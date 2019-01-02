﻿ "Хрю-хрю": в Резекне по улицам бегает символ 2019 года, Mixnews.lv

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В социальных сетях набирает популярность видео, на котором одинокий поросенок бегает по проезжей части улиц города Резекне.

Пользователи Facebook с юмором отнеслись к видеоролику с участием символа 2019 года.

"Мы все его ждали, и он пришел", - пишут комментаторы.