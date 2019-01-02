﻿ "Хрю-хрю": в Резекне по улицам бегает символ 2019 года, Mixnews.lv

"Хрю-хрю": в Резекне по улицам бегает символ 2019 года (5)

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Общество | 2 января 2019 года, 14:21

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором одинокий поросенок бегает по проезжей части улиц города Резекне.

Пользователи Facebook с юмором отнеслись к видеоролику с участием символа 2019 года.

"Мы все его ждали, и он пришел", - пишут комментаторы.

Комментарии 5
Latviešu Patriots7 минут назад
Kurš mani nofilmēja?
1
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Шашлык18 минут назад
Что то уж больно он на "patriotsa"смахивает,заплутал по пьяне что ли.
1
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Latviešu patriots1 минуту назад
Viltvārdi, muti ciet! Jaungada naktī es biju Jaunā Teikā un skraidīju ar pliku pakalu apkārt Semam. Ha Ha Ha
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