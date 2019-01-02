﻿ Свастика? В Салдусе к праздникам снова установили неоднозначный декор, Mixnews.lv

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В Салдусе вновь появилось неоднозначное украшение к праздникам - около гаражей установлена свастика. Об этом в своем аккаунте Facebook написал Денис Бартецкий.

Он сообщил, что фотографию свастики ему прислали. Бартецкий отметил, что это уже не первый случай, когда в городе устанавливают украшение в виде так называемого огненного креста.

"Салдус к праздникам украшен. Не первый раз, кстати. В прошлом году город сиял неоновой свастикой (см. ссылку в первом комментарии). Тогда самоуправления Салдуса урезонивало жалобщиков, мол, огненный крест это", - написал он.

В 2017 году декор, напоминающий свастику, был вывешен на одном из жилых домов Салдуса.

Тогда в местном самоуправлении рассказали, что владельцы жилья ежегодно вывешивают на здании различные украшения, например, в виде снежинок, однако в 2017 году они прикрепили "огненный крест". В Салдусской думе заявили, что в этом нет ничего предосудительного.

"Несмотря на то, что кого-то смущает этот декор, он явно не нарушает никаких законов или правил общественного порядка", - сказала специалист по общественным отношениям Салдусской думы Дина Неймета.

Фото: facebook.com/antonio.bandera.3367