﻿ "Ни слова о политике!" Аболтиня посетила в Латвии новогодние балы, Mixnews.lv

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Посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня на время праздников приехала в Латвию, однако категорически отказалась комментировать политические процессы в нашей стране, пишет NRA со ссылкой на Privātā Dzīve.

Находившаяся в Латвии бывший политик посетила собрание послов, несколько балов и гостила у близких.

Аболтиня призналась, что не хочет давать интервью и еще больше не хочет комментировать политические процессы в стране.

"Одна журналистка случайно встретила меня в парикмахерской, где я делала прическу, чтобы отправиться на рождественский бал в Министерство иностранных дел. Так вот, я ей тоже сказала, что ничего не буду говорить о политике, я ведь никакая-то там Илга Крейтусе, которая только и высказывается на эту тему. Политика - политикам, я теперь в другой сфере", - пояснила Аболтиня, добавив, что к публичности не стремится.

Напомним, в конце прошлого года Аболтиня объявила о досрочном сложении мандата депутата сейма 12-го созыва и отправилась в Италию делать дипломатическую карьерую. В ноябре 2017 года правление партии "Единство" исключило Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения в партии возможности заменить министра экономики.

Отправляясь на работу послом Латвии в Италии в августе 2018 года, госпожа Аболтиня призналась, что с тревогой покидает Латвию.

"Учитывая растущую в Латвии волну популизма, можно прогнозировать, что после выборов Сейм будет раздроблен, а погрязшим в склоках и выяснениях отношений политикам не до чаяний народа", - сказала бывший политик.

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