﻿ "Ни слова о политике!" Аболтиня посетила в Латвии новогодние балы, Mixnews.lv

"Ни слова о политике!" Аболтиня посетила в Латвии новогодние балы (4)
Посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня на время праздников приехала в Латвию, однако категорически отказалась комментировать политические процессы в нашей стране, пишет NRA со ссылкой на Privātā Dzīve.
Находившаяся в Латвии бывший политик посетила собрание послов, несколько балов и гостила у близких.
Аболтиня призналась, что не хочет давать интервью и еще больше не хочет комментировать политические процессы в стране.
"Одна журналистка случайно встретила меня в парикмахерской, где я делала прическу, чтобы отправиться на рождественский бал в Министерство иностранных дел. Так вот, я ей тоже сказала, что ничего не буду говорить о политике, я ведь никакая-то там Илга Крейтусе, которая только и высказывается на эту тему. Политика - политикам, я теперь в другой сфере", - пояснила Аболтиня, добавив, что к публичности не стремится.
Напомним, в конце прошлого года Аболтиня объявила о досрочном сложении мандата депутата сейма 12-го созыва и отправилась в Италию делать дипломатическую карьерую. В ноябре 2017 года правление партии "Единство" исключило Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения в партии возможности заменить министра экономики.
Отправляясь на работу послом Латвии в Италии в августе 2018 года, госпожа Аболтиня призналась, что с тревогой покидает Латвию.
"Учитывая растущую в Латвии волну популизма, можно прогнозировать, что после выборов Сейм будет раздроблен, а погрязшим в склоках и выяснениях отношений политикам не до чаяний народа", - сказала бывший политик.
фото flickr.com
- Так я ее спрашиваю почему власть не удержала.Так она ответила, ума не хватило!
PS- Мораль сей басни такова:-
- Что если сыр голандский
- Есть хотите!
- То мух п.....ю не ловите!