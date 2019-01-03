﻿ Повысился размер гарантированных государством алиментов, Mixnews.lv

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С этого года вырос размер государственных алиментов, выплачиваемых из Гарантийного фонда, информирует Rus.db.lv.

Так, для детей в возрасте до 7 лет размер алиментов от государства составит 103,20 евро вместо 98,90 евро. А для детей с 7 до 18 лет (до 21 года, если ребенок продолжает учебу в школе или другим учебном заведении) размер алиментов составит 122,50 евро вместо 118,25 евро.

Фонд гарантий сообщает, что родителям, которые уклоняются от выполнения своих финансовых обязательств перед ребенком, может грозить уголовная ответственность, вплоть до краткосрочного лишения свободы.

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