﻿ Просят о помощи: Центру доноров нужна кровь 1 и 2 групп, Mixnews.lv

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Государственный центр доноров крови просит откликнуться всех, кто может сдать кровь 0 и А групп, как положительного, так и отрицательного резуса.

Большое количество компонентов крови требуется тяжело пострадавшим пациентам. В переливании крови зачастую нуждаются пациенты, страдающие туберкулезом и другими легочными заболеваниями, а также пациенты ожоговых центров.

Доноров крови ждут во всех учреждениях центра: В Риге на улице Селпилс 9 и Меркеля 11, в Резекне на улице 18-го Ноября 41. Также кровь можно сдать в отделении заготовки крови станционара "Гайльэзерс" и других местах по всей Латвии.

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