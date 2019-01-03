﻿ Просят о помощи: Центру доноров нужна кровь 1 и 2 групп, Mixnews.lv

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Просят о помощи: Центру доноров нужна кровь 1 и 2 групп (8)

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Общество | 3 января 2019 года, 10:44

Государственный центр доноров крови просит откликнуться всех, кто может сдать кровь 0 и А групп, как положительного, так и отрицательного резуса.

Большое количество компонентов крови требуется тяжело пострадавшим пациентам. В переливании крови зачастую нуждаются пациенты, страдающие туберкулезом и другими легочными заболеваниями, а также пациенты ожоговых центров.

Доноров крови ждут во всех учреждениях центра: В Риге на улице Селпилс 9 и Меркеля 11, в Резекне на улице 18-го Ноября 41. Также кровь можно сдать в отделении заготовки крови станционара "Гайльэзерс" и других местах по всей Латвии.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
yes1 час назад
пускай у друзей натовских солдат сольют
вспомнили про латвийцев, а если язык лв не знаю, тогда нельзя?
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ssk1 час назад
готов только за 1000 евро, а так за шоколадку идите на. Вон натовцы есть и берите у них и у своих нациков райвисах ,дзинтарсах и другой шушоры.
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Huho1 час назад
Ка медицина так платная с бешеными ценами, а кровь за копейки
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