﻿ Россиянин предложил латвийскому полицейскому взятку в миллион евро, Mixnews.lv

Россиянин предложил латвийскому полицейскому взятку в миллион евро (7)

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Общество | 3 января 2019 года, 11:14

Генеральная прокуратура предъявила обвинение гражданину России в предложении взятки в размере более миллиона евро должностному лицу Госполиции, подтвердила специалист по общественным отношениям прокуратуры Уна Реке.

Обвинение предъявлено по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за предложение взятки, если оно было сделано в крупном размере. За такое преступление может быть применено лишение свободы на срок до восьми лет.

Взяточник был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 9 ноября прошлого года, и уже 18 ноября дело было передано Генеральной прокуратуре.

KNAB ранее сообщило, что в рамках уголовного процесса были арестованы финансовые средства юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро.

Представитель юридического лица связался с физическим лицом, чтобы оно "решило вопрос" и добилось отмены решения об аресте. После этого физлицо предложило сотруднику полиции взятку.

Сотрудник информировал о случившемся руководство учреждения, которое передало информацию KNAB.

9 ноября физлицо передало сотруднику полиции часть взятки - 85 тыс. евро - и после передачи взятки было задержано. KNAB благодарит за сотрудничество управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции. В настоящее время дело передано прокуратуре.

Фото: facebook.com/Valsts.policija

Комментарии 7
Патриот 49 минут назад
Это очередной фэйк! Не верится что наша полиция отказалась от такого куша когда в наше время родную мать за банку пива готовы продать!
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Дуся1 час назад
Работник полиции не идиот, чтобы брать такую взятку. Эти деньги на счёт в банке положить нельзя - сразу у СГД возникнут вопросы, а носить чемоданами наличку уже не 90-е годы, да за такие бабки просто убьют. Даже если останется жив, тратить такие суммы невозможно без контроля от налоговиков, ни дом, ни машину купить нельзя. Ну не в "Максиму" же нести миллион на покупку еды! Лучше уж зарплата полицейского, зато живой!
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Кирилл 10 минут назад
Мусорок пересцал слишком большая сумма не его уровень.
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