﻿ Россиянин предложил латвийскому полицейскому взятку в миллион евро, Mixnews.lv

Общество |

Генеральная прокуратура предъявила обвинение гражданину России в предложении взятки в размере более миллиона евро должностному лицу Госполиции, подтвердила специалист по общественным отношениям прокуратуры Уна Реке.

Обвинение предъявлено по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за предложение взятки, если оно было сделано в крупном размере. За такое преступление может быть применено лишение свободы на срок до восьми лет.

Взяточник был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 9 ноября прошлого года, и уже 18 ноября дело было передано Генеральной прокуратуре.

KNAB ранее сообщило, что в рамках уголовного процесса были арестованы финансовые средства юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро.

Представитель юридического лица связался с физическим лицом, чтобы оно "решило вопрос" и добилось отмены решения об аресте. После этого физлицо предложило сотруднику полиции взятку.

Сотрудник информировал о случившемся руководство учреждения, которое передало информацию KNAB.

9 ноября физлицо передало сотруднику полиции часть взятки - 85 тыс. евро - и после передачи взятки было задержано. KNAB благодарит за сотрудничество управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции. В настоящее время дело передано прокуратуре.

Фото: facebook.com/Valsts.policija