﻿ Стыдно за людей! Посетительница Ulubele просит прощения у животных, Mixnews.lv

Стыдно за людей! Посетительница Ulubele просит прощения у животных (6)

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Общество | 5 января 2019 года, 11:42

Приют для животных Ulubele получил письмо от одной посетительницы Илоны из Валмиеры, которая под впечатлением от увиденного решила поделиться своими размышлениями. Женщина возмущена безответственностью людей, которые заводят животных, а затем избавляются от них за ненадобностью.

"Была у вас в субботу. Была и по-прежнему нахожусь в шоке от того, что увидела. А увидела сравнительно мало - походила между старыми собачками, но к другим вольерам идти уже не было сил. Была удивлена тем, как много у вас обитателей. Смотрела на них, говорила с ними, здоровалась, а про себя думала - и это все жертвы человеческой безответственности????", - пишет женщина.

По словам женщины, одни из постояльцев приюты живо виляют хвостами, лают, другие запуганы, видно, что животные находятся в состоянии стресса. При таком виде у женщины возникло глубокое чувство вины за тех, кого люди приручают, а затем бросают на произвол судьбы.

"Хотелось просить прощения у них, что есть такой ненормальный вид, называемый людьми, от которых они пострадали. Мне было стыдно (Стыдно принадлежать к виду Homo, который называется человеком). Хотелось тем собачкам сказать, что это нелюди и животные пришлось сталкнуться с ненормальными субъектами", - написала посетительница приюта.

Также Илона в своем письме рассказала о том ужасе, который она испытала, прочитав в соцсети, что что в приют привезли новых постояльцев, среди которых маленькая собачка.

"Собачка видите ли не влезла в сумочку!!! Куда уж дальше? Что это за критерии такие??? Разве животное расческа или губная помада? Почему ему надо находиться в сумочке? Или еще - не подошла к дивану или к обоям в доме. Такому абсурду действительно нет предела?", - возмущается автор письма.

Женщина выражает благодарность работникам приюта, которые своим самоотверженным трудом не дают пропасть зверюшкам и делают все возможное, чтобы найти им пропитание и новый дом.

Сам приют отмечает, что сейчас в нем находится 506 обитателей, которые надеются, что в ворота войдет человек, который возьмет именно его домой.

"Если у тебя нет возможности взять к себе, пожалуйста, помоги нам каким-нибудь другим способом. Ты можешь помочь финансово, реквизиты все на страничке приюта Facebook. Можно жертвовать деньги, позвонив по телефону. Можно привезти консервы для собак и кошек, сухой корм, цементный песок для кошек, кошачьи туалеты, когтеточки, газеты для подстилок, брикеты для отопления и другое", - сказано в сообщении.

Ранее, как сообщал портал Mixnews, приют для животных Ulubele настоятельно просил людей, решивших завести домашнее животное, вначале серьезно оценить свои возможности, и только затем брать живое существо на попечение, а не тогда, когда домашний питомец уже приобретен.

Приют опубликовал свой призыв в соцсети, снабдив его видеороликом, на котором изображена маленькая собачка, доставленная в приют после того, как хозяева от нее отказались. Маленького песика опекает овчарка с парализованными лапами.

"Малыша в приют привезли глупые люди, так как не сделали выбор - для престижа чересчур мал, а для квартиры слишком...велик... Дитя нашей заботы Джина, у которой парализованы задние лапы) опекает и успокаивает маленького нового жильца. Боже, пусть глупые люди поймут, что нельзя брать/покупать живое существо", - сказано в сообщении приюта.

Комментарии 6
Anita1 час назад
Подпишусь под каждым словом!Люди просто одурели и обнаглели!Все стали только права свои знать,а про обязанности напрочь забывают!
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Patriot1 час назад
Tà tiesàm ir cilvèku bezatbildìba un savu cetrkàjaino draugu nodevìba. Tas kurs nodeva savu dzìvnieku, nodos arì cilvèku.
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Dima45 минут назад
Helovekom prosto nado bit,a ne urodom,kakih podavljajuwee bolwinstvo...a hto delat rewat samomu...
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