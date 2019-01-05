﻿ Застрахован ли пациент? Система не функционирует, но виновных искать не будут, Mixnews.lv

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Национальная служба здравоохранения не будет искать виновных, из-за которых в январе не удалось начать использовать систему, которая врачам помогла бы получать информацию о застрахованных или не застрахованных жителях. Вместо этого служба будет концентрироваться на том, чтобы новую систему можно было применять уже в феврале, сообщил LNT заместитель директора заместитель директора Национальной службы здоровья Эдгарс Лабсвирс. Пишет Jauns.lv.

По мнению Лабсвирса, данный политиками срок реализации проекта был "очень амбициозен". Также представитель службы здравоохранения не дает 100% гарантии того, что система начнет работать в феврале, так как связанных с этим проектом сторон очень много и могут возникнуть какие-то непредвиденные ситуации.

Как сообщалось, из-за проблем с ИТ-инфраструктурой НСЗ в начале года не смогла ввести на практике поправки к закону, предусматривающие разделение услуг здравоохранения на две корзины - для застрахованных и незастрахованных жителей.

НСЗ распространила заявление, в котором говорится, что 31 декабря в ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей базу данных о застрахованных лицах, возникла ошибка, поэтому до особого сообщения НСЗ все лечебные учреждения должны соблюдать порядок, действовавший в 2018 году, когда разделение медицинских услуг на две корзины не предусматривалось.

С 2019 года оплачиваемые государством услуги здравоохранения будут привязаны к уплате социальных взносов. Всем жителям страны будет полагаться минимальная корзина оплаченных государством медицинских услуг, а полный перечень смогут получить те, кто застрахован государством.

Между тем, еще в начале декабря семейные врачи жаловались на недостатки электронной системы, в следствие чего с нового 2019 года будет затруднительно выписывать направления к специалистам.

Доктора говорили, что портал э-здравоохранения предусмотрен только для выписывания направлений на консультации специалистов, список диагнозов неполный, хаотичный и им сложно пользоваться, к тому же нельзя прикрепить результаты анализов, неизвестно, можно ли будет повторить э-направление, есть и другие проблемы.

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