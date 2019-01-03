﻿ Буря в Латвии стихает, сегодня — ясное небо и небольшой снег, Mixnews.lv

Буря в Латвии стихает, сегодня — ясное небо и небольшой снег
Общество | 3 января 2019 года, 12:23
В четверг небо над Курземе в основном ясное, а в восточных районах Латвии может идти небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Местами продолжится метель, ветер постепенно утихнет и вечером сохранится только на побережье.
Температура воздуха составит -2..-5 градуса, на Курземском побережье - 0..-2.
В Риге без существенных осадков, с прояснениями. Скорость северного ветра постепенно уменьшится, температура воздуха составит -3..-4 градуса.
Фото: pixabay.com