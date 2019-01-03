﻿ За курсы для чиновников по "познанию себя" заплатили 6 000 евро, Mixnews.lv

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Руководителям двадцати госучреждений и их заместителям Госканцелярия в прошлом году оплатила участие в тренингах по саморазвитию и «познанию себя», пишет Latvijas avīze.

Лекции вели теолог Юрис Рубенис и представители центра культуры и обновления Miervidi Сандис Кристарс Душелис, Эвия Апине и Индра Майоре-Душеле.

Цена курса для одного человека составляет 660 евро + PVN. В каждой группе должно быть не менее 12 человек. Следовательно, цена для одной группы составляет 7920 евро. Курс включает в себя 8 семинаров, проводимых раз в неделю по 4,5 часа.

Между тем, в Госканцелярии пояснили, что курс обошелся дешевле. «На тренинги по саморазвитию было выделено не больше 6600 евро без PVN, и на эту сумму были проведены тренинги для руководителей высшего звена, для двух групп по меньшей мере на 16 часов», - объяснила представитель учреждения Сабине Спурке.

Она отметила, что на эту услугу проводился конкурс закупок, в ходе которого победило сочетание лучшей цены и качества.

Из описания курса следует, что чиновники за деньги налогоплательщиков освоили на курсах широкий круг тем – основы медитации, поиск себя, методы «пробуждения» сознания, способы концентрации внимания, гимнастику для расслабления. Чиновников учили принимать чужое мнение, корректировать свою позицию, бороться со стрессом и профессиональным выгоранием. Последние – бич для работников с высоким уровнем ответственности, свидетельствуют проведенные госаппаратом исследования.

На просьбу журналиста Latvijas avīze пояснить, как именно эти тренинги помогли госслужащим, заместитель директора Госканцелярии Байба Медвецка ответила, что это помогает изменить мышление.

"Мы живем в стремительном и переполненном информацией мире. В то же время большую роль в нем играет разнообразие мнений. Лекции Рубениса и практикование осознанности позволяют добиться смены мышления, когда от "правильных" и зачастую взаимоисключающих мнений мы переходим на открытость и осознание более широкого контекста, принятие различного без предубеждений. Это вклад в рост коллективной интеллигенции", - сказала Медвецка.

Фото: barbara.babyblog.ru