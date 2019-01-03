﻿ Фенолог рассказал, каким в Латвии будет первый месяц этого года, Mixnews.lv

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В первой половине января в Латвии ожидается переменчивая погода, в основном, будет пасмурно. Об этом в своем блоге написал латгальский фенолог Вилис Букшс.

Как отметил фенолог, ночью возможны умеренные морозы, которые в дневное время суток будет сменять оттепель. В первой половине января возможны различные осадки. По словам Букшса, на востоке страны в основном будет идти снег, а в западной части Латвии более вероятны дожди.

В середине месяца температура воздуха будет ближе к нулевой отметке термометра. Фенолог отметил, что возможны небольшие осадки, ожидается ветряная погода, а дороги обледенеют. Также с усилением западного и северо-западного ветров возможна метель.

Как указал Букшс, во второй половине января Латвию накроет волна холода. В некоторые дни температура воздуха ночью может понизиться до -20, -23 градусов. Осадки будут небольшими и кратковременными, а в конце месяца ожидается оттепель и ветреная погода.

Кроме того, согласно прогнозам Букшса, в целом январь будет немного теплее обычного.

Фото: pixabay.com