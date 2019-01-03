﻿ Гобземс подал декларацию: две машины Mercedes и никаких накоплений, Mixnews.lv

Гобземс подал декларацию: две машины Mercedes и никаких накоплений (3)

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Общество | 3 января 2019 года, 17:26

Депутат Сейма и бывший адвокат Алдис Гобземс (KPV LV) в своей чиновнической декларации указал, что владеет двумя легковыми автомобилями Mercedes Benz, однако финансовых накоплений у него нет. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте Службы госдоходов (СГД) декларация политика.

В декларации указано, что Гобземс владеет легковым автомобилем Mercedes Benz GL 350 2012 года выпуска, а пользуется машиной Mercedes Benz CLA 200, которая была выпущена в 2016 году. Также известно, что бывшему адвокату принадлежит земля в Риге.

Гобземс также указал в декларации, что является ликвидатором двух обществ - Par kultūru и Esi atbildīgs.

Однако в декларации депутата Сейма не указаны ни его накопления, ни его доходы. Также, согласно информации в документе, сумма долговых обязательств Гобземса составляет 17 000 евро.

Кроме того у Гобземса нет ни частных пенсионных фондов, ни страхования жизни с накоплением средств.

Фото: facebook.com/aldis.gobzems

Комментарии 3
Смехопанорама59 минут назад
Очевидно это самый состоятельный у других велосипеды, сараи, электрический чайник и так далее.
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Рижанин1 час назад
А почему в публичный доступ выложили информацию только о Гобземсе, а не всех остальных слуг народа?
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Патриот1 час назад
КНАБу надо его как следует ковырнуть, хотя там рука руку моет. Как всегда останется чист.
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