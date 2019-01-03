﻿ Синоптики: ночью в Латвии будет мороз до -12, днем вернется плюс, Mixnews.lv

Синоптики: ночью в Латвии будет мороз до -12, днем вернется плюс
Общество | 3 января 2019 года, 19:03
Предстоящей ночью температура воздуха в Латвии понизится до -5..-12 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Ветер к утру стихнет.
Днем облачность усилится и пойдет снег, который к вечеру перейдет в дождь. Максимальная температура воздуха в пятницу составит +4..+5 градусов на побережье в Курземе и -3..-5 градусов на востоке страны.
В Риге ночью температура понизится до -7.. -11 градусов. Днем пойдет снег, а к вечеру - дождь. Температура воздуха вечером повысится до +1 градуса.