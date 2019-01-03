﻿ ЧП в латвийской армии: со склада НВС пропали приборы ночного видения, Mixnews.lv

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Со склада Национальных вооруженных сил (НВС) пропали приборы ночного видения, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения. Министерство обороны подтвердило, что недостача приборов констатирована в ходе проведенной инвентаризации в конце прошлого года. По факту в вооруженных силах начаты две служебные проверки, также возбужден уголовный процесс. Впрочем, минобороны детали дела не раскрывает.

Также директор департамента по общественным отношениям Минобороны Каспар Галкин рассказал, что проверки уже принесли результат.

"Есть конкретное оборудование, конкретный инвентарь найден, установлены личности", - сказал представитель министерства.

Так как расследование еще продолжается, в министерстве не открыли, какая часть пропавшего оборудования найдена и каков материальный ущерб нанесен НВС.

Галкин уточнил, что вероятные виновники являются представителями вооруженных сил. Латвийскому телевидению известно, что в связи с произошедшим от службы отстранены несколько представителей НВС, эти данные минобороны не комментирует. Служебная проверка завершилась, однако о мере наказания командир Леонид Калниньш решения пока не принял.

В свою очередь министр обороны Раймонд Бергманис (СЗК) признал, что "в жизни всякое случается".

"Я ведь не могу следить за всем, что происходит в вооруженных силах Латвии. Поэтому есть ответственные лица, которые за это отвечают. Сейчас они установлены. Никаких заключений сейчас я дать не могу. Это было бы очень странно до выяснения всех обстоятельств случившегося", - сказал Бергманис.

Фото: Kyiv Post