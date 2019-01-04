﻿ В Латвии похолодало до -13 градусов, ожидается снег и дождь, Mixnews.lv

В Латвии похолодало до -13 градусов, ожидается снег и дождь
Общество | 4 января 2019 года, 08:35
Прошедшей ночью температура воздуха по всей Латвии опустилась ниже -5 градусов, а в западных и центральных регионах страны - до -9..-13 градусов, свидетельствуют данные метеостанций.
Днем в центральных регионах ожидается снегопад, в Курземе снег перейдет в дождь.
Возможно образование тумана, на дорогах будет скользко. Будет дуть слабый до умеренного южный и западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит от +4..+5 градусов в Курземе до -4..-5 градусов на востоке страны.
В Риге сегодня также ожидается снег, вечером - дождь и туман. Температура воздуха повысится до +1 градуса.