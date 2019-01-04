﻿ В Латвии похолодало до -13 градусов, ожидается снег и дождь, Mixnews.lv

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Прошедшей ночью температура воздуха по всей Латвии опустилась ниже -5 градусов, а в западных и центральных регионах страны - до -9..-13 градусов, свидетельствуют данные метеостанций.

Днем в центральных регионах ожидается снегопад, в Курземе снег перейдет в дождь.

Возможно образование тумана, на дорогах будет скользко. Будет дуть слабый до умеренного южный и западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +4..+5 градусов в Курземе до -4..-5 градусов на востоке страны.

В Риге сегодня также ожидается снег, вечером - дождь и туман. Температура воздуха повысится до +1 градуса.