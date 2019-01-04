﻿ Латвийскими "мешками КГБ" интересуются россияне, украинцы и американцы (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Кроме латвийцев наибольший интерес к "мешкам КГБ" проявляют в России, Украине, Белоруссии и США. Об этом в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT рассказала директор Латвийского национального архива Мара Спруджа.

Как пишет la.lv, информацией интересуются и в других странах, но меньше.

На сегодняшний день на сайте kgb.arhivi.lv зарегистрировано 38 700 лиц, а за последние две недели сайт посетили 200 000 раз. Больше всего просматривали карточки людей, чья фамилия начинается на "К" или на "В" — на букву "К" начинается больше всего фамилий.

Директор архива рассказала, что в дальнейшем планируется публиковать истории и интервью тех, кто упоминается в архиве. Она считает, что это может стать хорошим материалом для исследователей и в будущем, и уже сейчас.

Весной будет опубликована еще одна часть архива — сохранившаяся переписка и документы о сотрудничестве Коммунистической партии с КГБ. По мнению Спруджи, это часть должна быть интереснее всего для ученых.

В некоторых документах содержится персональная информация, которую публиковать нельзя — информация о третьих лицах, например, о тех, за кем велась слежка. В интернете можно будет посмотреть только частично анонимизированные версии, а полные версии будут доступны для ученых и журналистов на месте в архиве.

Напомним, в Латвии спустя 20 лет споров рассекречены архивы КГБ. Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы КГБ Латвийской ССР. Всего в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов спецслужбы. Документы будут публиковать частями. С 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут выкладываться на сайте по мере их оцифровки. Это делается для того, чтобы общество "могло перелистнуть эти черные страницы истории Латвии и ее народа", говорил президент страны.

Пользователи в архивах находят имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви.

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.