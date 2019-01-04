﻿ Готов расстаться с новогодней елочкой? Отдай ее оленям!, Mixnews.lv

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Оказывается, срубленные елки, которые могут стать головной болью после праздников, являются одним из лучших угощений для оленей, ослов и других животных. Мини-зоопарк Brieži предлагает привозить местные деревья, которые уже порадовали вас на праздники, пишет Skaties.lv.

Как рассказал хозяйка заповедника Сигне Утане, первые елки им уже привезли, а пони Русиньш и осел Жак Пагель с удовольствием едят ветки и иголки прямо с рук. Рады такому угощению и лани Максис и Теодор, овцы и козы.

"Елочные иголки помогают поддерживать животным здоровье. В иголках содержится высокая концентрация биологически активных ценных веществ, обладающих антимикробным и антибактериальным действием. Вот почему животные так радуются им именно зимой. Это ценный источник витаминов для них на весь год", - рассказала она.

Фото из Flickr/Chereokee Rose