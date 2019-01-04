﻿ Готовьтесь к холодам: в Латвии усилится мороз, Mixnews.lv

Готовьтесь к холодам: в Латвии усилится мороз (3)
Общество | 4 января 2019 года, 19:02
В пятницу Латвию пересечет новая зона осадков, а к выходным усилится мороз, прогнозируют синоптики.
В пятницу и в ночь на субботу ожидается снег, который в западных и центральных регионах страны перейдет в дождь. В субботу в Латвию начнут поступать более холодные воздушные массы, а в ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до -10 градусов или ниже.
По прогнозам Global Forecast System, самый сильный мороз ожидается в ночь на понедельник, 7 января. В течение следующей недели временами возможен сильный снегопад, а температура воздуха местами повысится до плюсовой.
Один обман в стране зазеркалья .
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10 градусов мороза -какие страшные холода!
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+5 понедельник
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