﻿ Секс в старой Риге: захотелось экстрима, теперь "это" запомнится надолго!, Mixnews.lv

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда пара иностранцев решила заняться сексом прямо на улице в старом городе.

"В поисках экстремальных ощущений, парочка иностранцев решилась предаться любовным утехам на улице", - сказано в сообщении полиции, которое правоохранительные органы позднее со своей страницы удалили. Но видео уже успели растиражировать латвийские СМИ.

Экипаж полиции отправился на место, туристы были задержаны, с ними была проведена разъяснительная беседа, составлен протокол и применен штраф в размере 200 евро на каждого.

В своих объяснениях парочка указала, что они не знали, что повсюду напичканы камеры видеонаблюдения.

"Мы не знали, что здесь есть люди. Захотели экстрима", - сказала женщина.

На вопрос полицейского, почему они не могли подождать до отеля или до туалета, женщина ответила следующее.

"Мы пять раз звонили в отели, все закрыто. Мы уже делали это в туалете. Потом еще раз захотелось. Мы с другом два месяца переписывались и только сейчас встретились. Понимаете, мы не ненормальные. На самом деле просто так получилось. У нас просто романтика и все. Мы выпили немного в баре и захотелось экстрима. Знаете, если быть на позитиве, то больше запомнится. Спасибо вам за то, что будет что вспомнить", - сказала женщина, обращаясь к сотруднику полиции.