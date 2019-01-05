﻿ Синоптики обещают снегопад и похолодание, Mixnews.lv

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В субботу в западных и центральных районах Латвии температура воздуха понизится до 0..-5 градусов, на востоке страны - от -5 до -7 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами возможны прояснения, во многих местах ожидается небольшой снегопад.

Северный, северо-восточный ветер будет умеренным.

В Риге временами возможен небольшой снегопад, температура воздуха во второй половине дня понизится до -4.. -5 градусов.

Погодные условия в Латвии определяют циклон, перемещающийся из Белоруссии на Украину, и антициклон в Западной Европе. Атмосферное давление в Латвии повышается.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download