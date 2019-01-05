﻿ Начат сбор подписей за продажу лекарств в супермаркетах, Mixnews.lv

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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за разрешение круглосуточной продажи безрецептурных лекарств в супермаркетах и торговых автоматах.

Инициаторам этой инициативы указан Андрей Эйхвалдс. Он считает, что продажа безрецептурных медикаментов в супермаркетах и торговых автоматах будет способствовать конкуренции и обеспечит доступность медикаментов первой необходимости вне времени работы аптек и в регионах, где нет аптек и круглосуточных аптек.

Эйхвалдс предлагает изменить порядок распространения лекарств и контроля за качеством и отказаться от запрета на продажу медикаментов в торговых автоматах.