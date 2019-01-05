﻿ Кража в латвийской армии: офицеры попались на продаже оружия, Mixnews.lv

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Несколько должностных лиц Национальных вооруженных сил (НВС) по расследуемому военной полицией уголовному процессу подозреваются в присвоении военной экипировки в крупных размерах в течение длительного времени, сообщили агентству ЛETA в Министерстве обороны.

Передача Латвийского телевидения "Панорама" со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении информацию на этой неделе сообщила, что со складов НВС пропали приборы ночного видения.

В пятницу директор отдела общественных отношений Минобороны Каспар Галкин подтвердил агентству ЛETA, что военная полиция расследует начатый 31 августа 2018 года уголовный процесс о злоупотреблении служебным положением, а также о присвоении материально-технических средств разного вида вооружения в крупных размерах, совершенном в течении длительного времени в организованной группе.

Расследуются также неразрешенные приобретение и реализация боеприпасов к огнестрельному оружию, существенных составных частей огнестрельного оружия в составе организованной группы.

Во время инвентаризации была обнаружена пропажа приборов ночного видения, подтвердил Галкин.

В отношении нескольких лиц избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в отношении еще одного лица применен арест.

Три причастных к уголовному процессу должностных лица НВС отстранены от выполнения служебных обязанностей, еще одно должностное лицо уволено.

Министр обороны поручил командующему НВС дать оценку дисциплинарной ответственности также других должностных лиц НВС.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

За эти преступные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.