﻿ Синоптики рассказали, когда в Латвии ударят морозы, Mixnews.lv

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Самые сильные нынешней зимой морозы и глубокий снег в Латвии ожидаются на исходе января и в феврале, прогнозируют синоптики.

Резкое потепление в стратосфере, когда температура воздуха на высоте более 10 км над Арктикой поднялась на 60 градусов, изменило циркуляцию атмосферы, позволив холодным арктическим воздушным массам легче распространяться дальше на юг. Ожидается, что в ближайшие недели изменение воздушных потоков станет более выраженным, увеличив вероятность волн холода в Европе.

Большая активность циклонов пока не позволила установиться морозу в регионе Балтийского моря, и в ближайшие дни морозы будут временами сменяться оттепелью, хотя уже в ночь на 7 и 10 января температура воздуха в восточной части Латвии может понизиться -20 градусов.

Толщина снежного покрова в восточных районах страны во второй половине зимы может достичь полуметра. Однако более интенсивные снегопады ожидаются в западной и центральной части Латвии в периоды, когда над Балтийским морем будут перемещаться холодные воздушные масса и появятся кучевые облака.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии сейчас в Курземе снежного покрова нет, а в восточных районах Латвии его толщина достигает 20 см.

Пока самая низкая температура воздуха этой зимой в Латвии была зарегистрирована 6 января в Валке (-16 градусов) и 29 ноября в Мадоне (-17 градусов).

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