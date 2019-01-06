﻿ СМИ: в ближайшие годы численность населения Латвии продолжит снижаться, Mixnews.lv

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Все меньше латвийцев решают покинуть родину и все больше людей возвращаются в Латвию. Однако, исследователи утверждают, что в ближайшие годы ситуация с демографией не изменится из-за низкого уровня рождаемости. Об этом сообщает телеканал TV3.

"Впервые после кризиса в прошлом году был один месяц, во время которого уровень иммиграции был выше, чем эмиграции. Вернулись около 300 человек, но это положительная тенденция", - указывает эксперт по демографии Центрального статистического управления (ЦСУ) Сигита Шулца.

TV3 отмечает, что в результате миграции в 2017 году Латвия потеряла примерно 8000 человек, однако в прошлом году страну покинуло около трех или четырех тысяч человек.

Экономист SEB Banka Дайнис Гашпуйтис подчеркивает, что речь идет не только о латвийцах, которые возвращаются на родину, но и о приезжих из других государств.

"Заинтересованность в том, чтобы уехать в страну побогаче в целях трудоустройства, сохранилась. Латвийцы все так же уезжают. Иммигрантами являются не только те, кто уехал из Латвии. В большинстве случаев иммигранты являются гражданами Восточных стран", - отмечает эксперт.

В свою очередь исследователь демографии Михаил Хазан указывает, что миграционные тенденции основаны на экономических соображениях.

"Нехватка рабочей силы существует во многих отраслях, поэтому людям здесь проще найти работу. Несомненно, больше людей начинают возвращаться и думать о том, чтобы вернуться, и, возможно, меньше людей, живущих здесь, планируют уехать", - подчеркивает Хазан.

В то же время, как отмечает исследователь, нет оснований верить в то, что в прошлом году в этой области произошли радикальные изменения. Ежегодные опросы свидетельствуют о том, что число людей, которые готовы переехать в в какую-нибудь Западную страну, остается неизменным.

Хазан считает, что по меньшей мере в следующие пять лет демографический показатель в Латвии будет отрицательным.

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