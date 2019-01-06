﻿ Централизованные экзамены можно будет сдать в вузах, Mixnews.lv

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Централизованные экзамены можно будет сдать в вузах (6)

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Общество | 6 января 2019 года, 12:57

В конце этого учебного года централизованные экзамены можно будет сдать также в четырех вузах, сообщили агентству LETA в Госцентре содержания образования.

Лица, уже получившие среднее образование, но не сдавшие централизованные экзамены, смогут подать заявления на их сдачу в 2018./2019 учебном году в Латвийский университет, Даугавпилсский университет, Лиепайский университет и Видземскую высшую школу.

Лицу, получившему аттестат о всеобщем среднем образовании или диплом о профессиональном среднем образовании, чтобы сдать централизованный экзамен, надо подать заявление в вуз не позднее чем за шесть недель до дня проведения экзамена.

Сдача экзаменов в вузах организуется одновременно с их сдачей в школах в единому порядке. Это платная услуга в соответствии с установленным конкретным вузом прейскурантом.

В этом году сдача централизованных экзаменов, как и в предыдущие годы, начнется в марте с экзамена по иностранному языку. Госэкзамен по английскому языку будет проводиться 12-14 марта, по немецкому языку - 13 марта, по русскому и по французскому языку - 14-15 марта.

Централизованный экзамен по латышскому языку состоится 21 мая, по математике - 24 мая, по истории - 28 мая, по физике - 30 мая, по биологии - 5 июня, по химии - 7 июня.

Во второй половине июня - начале июля планируется сдача централизованных экзаменов в дополнительные сроки.

Комментарии 6
Байба2 часа назад
Ты дальше хутора своего выезжал вообще, клоун в лаптях? В Европе совершенно другая модель обучения и разные страны по-разному сдают экзамены для поступления. В США вообше ц.экзаменов нет. А в России ВУЗы входят в топ лучших в мире, это тебе для расширения кругозора :)
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Патриот2 часа назад
Простите! А русский надо будет сдавать на латысском?
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Патриот59 минут назад
Для тебя дебила хоть девятый, хоть первый, - уровень интеллекта на уровне интеллекта осла. Одевай лапти и иди чистить чистить свинарник ишак недоношенный!
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