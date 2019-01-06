﻿ Централизованные экзамены можно будет сдать в вузах, Mixnews.lv

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В конце этого учебного года централизованные экзамены можно будет сдать также в четырех вузах, сообщили агентству LETA в Госцентре содержания образования.

Лица, уже получившие среднее образование, но не сдавшие централизованные экзамены, смогут подать заявления на их сдачу в 2018./2019 учебном году в Латвийский университет, Даугавпилсский университет, Лиепайский университет и Видземскую высшую школу.

Лицу, получившему аттестат о всеобщем среднем образовании или диплом о профессиональном среднем образовании, чтобы сдать централизованный экзамен, надо подать заявление в вуз не позднее чем за шесть недель до дня проведения экзамена.

Сдача экзаменов в вузах организуется одновременно с их сдачей в школах в единому порядке. Это платная услуга в соответствии с установленным конкретным вузом прейскурантом.

В этом году сдача централизованных экзаменов, как и в предыдущие годы, начнется в марте с экзамена по иностранному языку. Госэкзамен по английскому языку будет проводиться 12-14 марта, по немецкому языку - 13 марта, по русскому и по французскому языку - 14-15 марта.

Централизованный экзамен по латышскому языку состоится 21 мая, по математике - 24 мая, по истории - 28 мая, по физике - 30 мая, по биологии - 5 июня, по химии - 7 июня.

Во второй половине июня - начале июля планируется сдача централизованных экзаменов в дополнительные сроки.