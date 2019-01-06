﻿ Большинство латвийцев ассоциируют благополучие страны с ЕС (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Все больше жителей Латвии связывают благополучие страны с ЕС, а не с Россией и другими странами СНГ, показал опрос, проведенный агентством социологических исследований SKDS.

59% опрошенных считают, что экономическое благополучие Латвии больше зависит от ЕС. Это второй самый высокий показатель с 2013 года, когда он составил 63%.

22% опрошенных - на 1 процентный пункт меньше, чем в прошлом году, связывают благополучие Латвии с Россией и другими странами СНГ. Самым высоким этот показатель был в 2002 году - 41%.

Еще 20% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.