﻿ Большинство латвийцев ассоциируют благополучие страны с ЕС (+ОПРОС), Mixnews.lv

у лотышей родина там где колбаска подлиньше да попа в тепле, любят они латвию из за границы, а сами тут жить не хотят
Большинство латвийцев ассоциируют благополучие страны с ЕС (+ОПРОС) (49)
Общество | 6 января 2019 года, 16:17
Все больше жителей Латвии связывают благополучие страны с ЕС, а не с Россией и другими странами СНГ, показал опрос, проведенный агентством социологических исследований SKDS.
59% опрошенных считают, что экономическое благополучие Латвии больше зависит от ЕС. Это второй самый высокий показатель с 2013 года, когда он составил 63%.
22% опрошенных - на 1 процентный пункт меньше, чем в прошлом году, связывают благополучие Латвии с Россией и другими странами СНГ. Самым высоким этот показатель был в 2002 году - 41%.
Еще 20% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.
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Латвия самая нищая в ЕС, даже соседи на порядок живут лучше. ЕС всем косточку подбрасывают вот и сводят концы с концами, ну это же не бесконечно
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Идеология нахлебничества и паразитизма.
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