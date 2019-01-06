﻿ Синоптики обещают морозную ночь, Mixnews.lv

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В воскресенье, 6 января, вечером в центральных и восточных районах Латвии температура воздуха местами при прояснениях опустится до -15..-19 градусов, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны в ночь на понедельник будет облачно, температура воздуха - от -2 до -11 градусов. Под утро в Курземе начнется снегопад, южный ветер немного усилится.

В понедельник, 7 января, небольшой до умеренного снегопад ожидается также на остальной части территории Латвии, на морском побережье в Курземе и на севере Видземе он сменится дождем. Южный, юго-западный ветер будет слабым, максимальная температура воздуха - от +4 градусов на западном Курземском побережье до -7 градусов в Латгале.

В Риге в понедельник ожидается облачная погода, снегопад, умеренный южный ветер. Температура воздуха постепенно повысится и к вечеру достигнет -1 градуса.

Фото: pixabay.com