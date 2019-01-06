﻿ Латвия купила новые пожарные автоцистерны на сумму в 2,5 млн евро, Mixnews.lv

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В конце прошлого года Государственная служба леса (ГСЛ) получила 11 новых специально оборудованные пожарные автоцистерны, которые в целом стоили более 2,5 млн евро, сообщили в ГСЛ.

Заместитель руководителя Отдела защиты леса и окружающей среды ГСЛ Зигмунд Яункикис заявил, что одна пожарная автоцистерна стоила около 234 000 евро, поэтому в целом на них было потрачено более 2,5 млн евро. Финансирование было обеспечено из средств госбюджета.

По его словам, обновление автопарка - списывание старой техники и закупка новой - даст ГСЛ возможность намного быстрее приезжать на место лесных пожаров, а также это облегчит работы по тушению лесных пожаров.

Яункикис допустил, что в этом году службе снова могут выделить средства на закупку новых специализированных автомобилей. Пока неизвестно, случится ли это, но покупать настолько большое количество новых автомобилей как в прошлом году, в ближайшем времени не планируется.

ГСЛ сообщила, что каждому лесничеству будет выделено по одному из 11 новых автомобилей, за исключением Южнокурземского лесничества, которое в конце прошлого года получило две пожарных автоцистерны. Новые автомобили Mercedes Benz Unimog 4023 были переданы старшим лесничествам в Резекне, Приекули, Кулдиге, Айзпуте, Крыжи, Адажи, Бауске, Екабпилсе, Алуксне, Дундаге и Валке.

До сих пор во владении ГСЛ находилось 17 специализированных автоцистерн Mercedes Benz Unimog 4000 для тушения пожаров. Однако теперь их количество увеличилось до 28. В каждом старшем лесничестве есть хотя бы одна автомашина Mercedes Benz Unimog, а в некоторых лесных хозяйствах их две или больше

Автоцистерны доставило предприятие Unimotors Latvia. Эти автомобили оборудовала компания Iskada. Новые автоцистерны специально приспособлены для тушения лесных пожаров - они сравнительно легкие, имеют хорошую проходимость на бездорожье, а также способность к маневрированию. Автоцистерны могут перемещаться по воде на глубине 1,40 метра. При передвижении на бездорожье, есть возможность регулирования давления в автомобильных шинах, не выходя из автомобиля.

ГСЛ указала, что почти десять лет назад появилась идея построить специализированный автотранспорт, чтобы постепенно обновить устаревший автопарк ГСЛ более подходящей для тушения пожаров техникой. Теперь эта идея практически осуществилась и в целом у ГСЛ теперь есть 28 новых пожарных автоцистерн.

Фото: Артурс Андрейс Бломкалнс/Госполиция