﻿ TV3: вместо сгоревшего дома на Калнциема могут построить 12-этажную высотку, Mixnews.lv

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На месте сгоревшего заброшенного здания в Риге, на улице Калнциема 2b, возможно будет построена 12-этажная высотка, сообщает телеканал TV3.

Расследование возгорания развалины уже начато полицией, однако пока никакой информации о причинах пожара не предоставляется. Здание сгорело в то время, когда его было решено включить в список охраняемых государством исторических памятников. Если бы пожар произошел после того, как развалину признали бы памятником, то владельцам пришлось бы восстановить прежний облик здания, отмечает телеканал.

Территориальный план Риги допускает строительство шестиэтажного дома на этом месте. Однако, как сообщает TV3, на данный момент самоуправление готовит новый план, который разрешит построить на месте развалины 12-этажные высотки и даже небоскреб.

Новый территориальный план разрабатывает Департамент городского развития думы. Впервые проект был передан на обсуждение публики в начале прошлого года, а сейчас идет работа над второй его редакцией. Новый план предусматривает сужение территории, на которой разрешено возведение небоскреба. Однако в квартале, где сгорел дом, все наоборот - там разрешено строить высотки.

Вся недвижимость в квартале принадлежит зарегистрированной в Эстонии компании Novira Capital.

Представитель предприятия Алексей Николаенко рассказал журналистам TV3: "Это факт, что мы однозначно не построим на месте сгоревших зданий новостройку в 12 этажей, но сейчас слишком рано говорить, что будет возведено и когда начнется строительство. Пожар для нас — неприятная неожиданность, и она однозначно уменьшает стоимость недвижимости".

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года в здании на улице Калнциема 2b возник пожар повышенной опасности. Для ликвидации последствий пожара Рижская дума решила провести частичный демонтаж здания.

Фото: LNT Ziņas