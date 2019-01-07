﻿ В этом году ни один рабочий день не будет перенесен на субботу, Mixnews.lv

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В этом году календарь останется без изменений, это значит, что ни один рабочий день не будет перенесен на субботу. Обычно такая практика осуществляется в случаях, когда привычный ритм рушат установленные в законодательстве выходные дни. Теоретически такая ситуация может образоваться, однако законодатель решил ничего не менять, сообщает телеканал LNT.

Практика исправлять календарь рабочих и выходных дней существует уже более 15 лет. Изменения, по рекомендации различных министерств, утверждаются правительством, отмечает телеканал.

При принятии решения о поправках к 2019 году, и при соблюдении установленных законом сроков за все изменения решать по меньшей мере за полгода или год, и откорректировать календарь уже невозможно.

"У всех вовлеченных в процесс были разные мнения, как это регулировать и как это можно было бы сделать, но в правительстве решили оставить все как есть. Будем жить по простому календарю", - заявил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Однако одно изменение в календаре все же будет - речь идет о 6 мая, понедельнике, этот день будет выходным по причине того, что 4 мая, День провозглашения Декларации независимости Латвии, выпадает на субботу.

Как сообщает LNT, нередко рабочие дни переносят на выходные. Чаще всего, чтобы ритм у недели, когда проходит, например, праздник Лиго, был более логичный.

Теоретически, самые важные изменения требуются в конце 2019 года. Например, один рабочий день, за которым сразу же следует выходной можно было бы перенести на субботу предыдущей недели. И по подобной схеме можно перенести рабочий день 30 декабря, а затем последуют выходные дни.

Перенесенные рабочие дни относятся к работникам госуправления, однако обычно в эти дни работает и частный сектор. Работодатели в интервью с LNT выразили нейтральное мнение о календаре этого года, в то же время не согласившись с тем, что туда не стоит вносить изменений.

“В некоторой степени логика и согласованность должны быть, во-вторых, должно быть своевременное планирование”, – заявила исполнительный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Меньгельсоне.

С планированием проблем нет – изменения должны быть утверждены по меньшей мере за полгода. То, от чего работодатели уклоняются - это дополнительные выходные.

“Это вопрос о конкурентоспособности и способности предпринимателей все это оплатить”, – указала Менгельсоне.

Общее число рабочих дней в декабре из года в год практически не меняется - их обычно 17 или 18. Меньше всего за год.

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