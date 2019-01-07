﻿ Православные и староверы празднуют Рождество, Mixnews.lv

Общество |

В понедельник, 7 января, православные и староверы Латвии празднуют Рождество.

Накануне в 23:50 в Рижском Христорождественском соборе митрополит Рижский и всея Латвии Александр отслужил божественную литургию.

Рождественские богослужения пройдут в православных церквях по всей Латвии.

Между тем мэр Риги Нил Ушаков поздравил верующих с наступающим Рождеством уже в сочельник, 6 января.

Priecīgus un gaišus svētkus jums un jūsu tuviniekiem! Светлого и радостного Рождества вам и вашим близким! pic.twitter.com/L37eVYmFAp — Nils Ušakovs - Нил Ушаков (@nilsusakovs) 6 января 2019 г.

В Латвии проживает приблизительно 400 000 представителей конфессии. Вопрос о введении официального выходного на Рождество православных и староверов пока еще не решен, несмотря на многократную актуализацию.

Фото: pixabay.com