﻿ Православные и староверы празднуют Рождество, Mixnews.lv

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Православные и староверы празднуют Рождество (10)

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Общество | 7 января 2019 года, 07:13

В понедельник, 7 января, православные и староверы Латвии празднуют Рождество.

Накануне в 23:50 в Рижском Христорождественском соборе митрополит Рижский и всея Латвии Александр отслужил божественную литургию.

Рождественские богослужения пройдут в православных церквях по всей Латвии.

Между тем мэр Риги Нил Ушаков поздравил верующих с наступающим Рождеством уже в сочельник, 6 января.

В Латвии проживает приблизительно 400 000 представителей конфессии. Вопрос о введении официального выходного на Рождество православных и староверов пока еще не решен, несмотря на многократную актуализацию.

Фото: pixabay.com

Комментарии 10
Сан2 часа назад
"Староверы", таких нет!!! Православные и Православные старообрядцы!!!!
С Рождеством Христовым всех!
2
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Спасибо за поздравление2 часа назад
А вот и есть!
4
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Мда1 час назад
С Рождеством вас провокатор!
1
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