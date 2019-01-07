﻿ Латвийцы смогут без визы ездить в Узбекистан, Mixnews.lv

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Латвийцы смогут без визы ездить в Узбекистан (2)

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Общество | 7 января 2019 года, 08:03

Узбекистан с 1 февраля 2019 года вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 45 стран мира, включая страны Балтии, сообщает эстонский новостной портал ERR со ссылкой на uzdaily.uz.

В список этих стран вошли Австралия, Австрия, Аргентина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Люксембург, Венгрия, Бруней-Даруссалам, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Монголия, Новая Зеландия, Португалия, Болгария, Республика Кипр, Мальта, Польша, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Чили, Румыния, Словакия, Великобритания, Бразилия, Финляндия, Черногория, Чехия, Швейцария и Эстония.

В феврале прошлого года Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан семи стран: Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Позже данный список был расширен за счет Таджикистана, Франции и Германии. Это решение привело к двукратному росту количества посетивших республику иностранцев - с 2,60 млн в 2017 году до 5,3 млн в 2018 году.

Фото: flickr.com/eduiturri

Комментарии 2
NP1 час назад
А что на счёт неграждан?
1
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Patriot2 часа назад
Loti skaista valsts ar daudziem pasaules lìmena vèsturiskiem pieminekliem.
6
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