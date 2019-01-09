﻿ Только граждане Латвии смогут без визы ездить в Узбекистан, Mixnews.lv

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Узбекистан с 1 февраля 2019 года вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 45 стран мира, включая страны Балтии. Об этом радио Baltkom сообщили в посольстве Узбекистана в Латвии.

Как отметили в посольстве, безвизовый режим вводится только для граждан Латвии - на неграждан он не распространяется.

Однако планируется вести дискуссиями с латвийскими госучреждениями, чтобы безвизовый режим въезда был введен и для неграждан, сообщили в посольстве.

В список стран, для которых введен безвизовый режим, вошли Австралия, Австрия, Аргентина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Люксембург, Венгрия, Бруней-Даруссалам, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Монголия, Новая Зеландия, Португалия, Болгария, Республика Кипр, Мальта, Польша, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Чили, Румыния, Словакия, Великобритания, Бразилия, Финляндия, Черногория, Чехия, Швейцария и Эстония.

В феврале прошлого года Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан семи стран: Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Позже данный список был расширен за счет Таджикистана, Франции и Германии. Это решение привело к двукратному росту количества посетивших республику иностранцев - с 2,60 млн в 2017 году до 5,3 млн в 2018 году.

Фото: flickr.com/eduiturri