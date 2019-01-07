﻿ Синоптики предупреждают о сильных морозах (+ОПРОС), Mixnews.lv

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В начале недели в Латвии повысится температура воздуха, в среду и четверг последует похолодание, а в пятницу в западную и центральную часть страны придет новая оттепель, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

Временами ожидаются небольшие осадки, больше снега выпадет в понедельник в Видземе и во вторник в Курземе, а также в пятницу по всей стране.

В среду температура воздуха на востоке упадет ниже -10 градусов, в ночь на четверг при ясном небе может быть холоднее -20. Намного теплее будет в Курземе.

В пятницу температура в западной и центральной части страны поднимется до +1..+4 градусов, в выходные снова похолодает.