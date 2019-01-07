﻿ Кто допустил? Пользователей удивили "кремлевские" конфеты Laima, Mixnews.lv

Кто допустил? Пользователей удивили "кремлевские" конфеты Laima (36)
Пользователь Facebook Ольга Федосеева обратила внимание на непривычный для жителей Латвии дизайн коробки конфет фабрики Laima.
"Увидела в русском магазине в Германии. Латвийская Laima производит конфеты с видом Кремля", - написала она, опубликовав фотографию с коробкой конфет.
Некоторые пользователи поспешили напомнить, что предприятие Laima уже не принадлежит Латвии.
"Предприятием владеет норвежский концерн Orkla, оборот которого в 2016 году составил 4,2 млрд евро", - отметила одна из пользователей.
Еще одна пользователь опубликовала фото с латвийским хлебом, на упаковке которого изображен мужчина, по мнению комментаторов, похожий на действующего президента России.
Кое-кто указал автору публикации, что на обложке коробки конфет изображен не Кремль.
"Это не Кремль, а собор Василия Блаженного!", - подчеркнул пользователь.
Отметим, конфеты Laima "Москва Златоглавая" доступны на различных интернет-магазинах.
В августе 2014 года владельцем компании NP Foods, которой принадлежат такие предприятия как Laima, Gutta, Staburadze, Staburadzes konditoreja и Margiris, стала норвежская фирма Orkla.
Лаима уже давно проданы как хотят так и оформляют, какое ей дело живущей в Германии до коробки конфет прозиводителем которое никакого к латвии не имеет отношение
пускай не ходит в русские магазины германии, пускай идёт в латысские
леса скупили Шведы, шпроты накуй никому не нужны, молоко скупают у латвийских фермеров литовцы, везут к себе на переработку и продают дешевле чем сами латысы,литовские магазины намного дешевле латыссских, страна воров и дураков