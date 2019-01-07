﻿ Кто допустил? Пользователей удивили "кремлевские" конфеты Laima, Mixnews.lv

Кто допустил? Пользователей удивили "кремлевские" конфеты Laima (36)

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Общество | 7 января 2019 года, 12:46

Пользователь Facebook Ольга Федосеева обратила внимание на непривычный для жителей Латвии дизайн коробки конфет фабрики Laima.

"Увидела в русском магазине в Германии. Латвийская Laima производит конфеты с видом Кремля", - написала она, опубликовав фотографию с коробкой конфет.

Некоторые пользователи поспешили напомнить, что предприятие Laima уже не принадлежит Латвии.

"Предприятием владеет норвежский концерн Orkla, оборот которого в 2016 году составил 4,2 млрд евро", - отметила одна из пользователей.

Еще одна пользователь опубликовала фото с латвийским хлебом, на упаковке которого изображен мужчина, по мнению комментаторов, похожий на действующего президента России.

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Кое-кто указал автору публикации, что на обложке коробки конфет изображен не Кремль.

"Это не Кремль, а собор Василия Блаженного!", - подчеркнул пользователь.

Отметим, конфеты Laima "Москва Златоглавая" доступны на различных интернет-магазинах.

В августе 2014 года владельцем компании NP Foods, которой принадлежат такие предприятия как Laima, Gutta, Staburadze, Staburadzes konditoreja и Margiris, стала норвежская фирма Orkla.

Комментарии 36
yes2 часа назад
старая бабка заблудилась )))
Лаима уже давно проданы как хотят так и оформляют, какое ей дело живущей в Германии до коробки конфет прозиводителем которое никакого к латвии не имеет отношение
пускай не ходит в русские магазины германии, пускай идёт в латысские
4
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yes2 часа назад
у латыссей вообще чёт своё осталось? или тока хер? некогда маркеты были заполненны латышкими конфетами, щас с низу до верху потрошеновскими )))
леса скупили Шведы, шпроты накуй никому не нужны, молоко скупают у латвийских фермеров литовцы, везут к себе на переработку и продают дешевле чем сами латысы,литовские магазины намного дешевле латыссских, страна воров и дураков
5
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yes2 часа назад
так и конфеты больше не ваши. У латыса один Х да душа )))
2
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