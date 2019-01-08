﻿ Медики из Страдиня: стены в фекалиях и рвоте, 50 больных рвут сестру на части!, Mixnews.lv

Медики из Страдиня: стены в фекалиях и рвоте, 50 больных рвут сестру на части! (8)

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Общество | 8 января 2019 года, 10:39

В интернет попала аудиозапись, которая, вероятно, была сделана во время встречи персонала и правления больницы Страдиня. Судя по записи, работники больше не могут и не хотят скрывать ужасные условия труда, в которых им приходится работать, в которых также приходится лечить людей. Аудио опубликовано на портале ritakafija.lv

Между тем, в телефонном разговоре с порталом Jauns.lv подтвердили, что руководство больницы Страдиня информировано о проведении записи и публикации в интернете.

На аудио можно услышать рассказ о несоблюдении безопасности пациентов из-за отсутствия человеческих ресурсов - попросту нет персонала.

"Одна медсестра в отделении на 45-50 пациентов, которые тебя "рвут на части". Вместо двух человек, которые должны перевозить больных, только один такой работник, поэтому к этому процессу подключаются медсестры и врачи. Это полный ужас, что происходит! Придите и поработайте в таких условиях хотя бы час. Вопрос в том, кто ответит за допущенные ошибки, хотя в медицине ошибки недопустимы. Сказать нам "Не нравится, увольняйтесь!" не получится, так как в очередь на наши места никто не стоит. Мы выгораем, мы не удовлетворены, мы в рабочем коллективе между собой уже общаемся неуважительно. Но так больше не может продолжаться. И где наши доплаты, где санитарки, которых поувольняли, все делаем мы, а пациенты просят писать, какать... Я даже не могу толком ни о чем подумать, сконцентрироваться. Когда это все закончится??? Надо нас обеспечить нормальными условиями труда, дать нам дополнительную рабочую силу", - в сердцах сказала одна из выступающих на собрании.

Судя по аудиозаписи, условия работы не выдерживают никакой критики.

"В кабинете, где идет прием пациента, находится сам больной, а также врач, который берет с собой еще по четыре студента, а также два резидента. Получается, в одном кабинете, в котором и так дышать нечем, находятся около 7 человек".

Также, по словам выступавших на собрании, на проведение генеральной уборки в отделении, где лежат 47 тяжелобольных людей, отведено только полчаса. За такое короткое время невозможно убрать и продезинфицировать все помещения, когда остается только одна медсестра. К тому же эта уборка правилами назначена в ночные часы, когда "скорая" "штабелями" привозит пациентов. Вместо того, чтобы проводить ее с утра, когда многих больных переводят по отделениям и помещения хоть немного освобождаются.

Медики жалуются на то, что они, в силу сложившихся обстоятельств, нарушают абсолютно все нормы гигиены - на втором хирургическом посту приходится делать пациентам переливание крови в помещении, стены которого испачканы кровью, фекалиями и рвотой.

В Рижском дворце все обставлено коврами и свежими цветами, говорят медики, а в больнице сломанные койки, незакрывающиеся туалеты, и не везде есть занавески, чтобы отделить пациентов в приемном отделении.

"А если к нам привозят больного с инсультом, когда надо в максимально сжатые сроки сделать все возможное, чтобы его вернуть к полноценной жизни, то все ресурсы брошены на этого пациента. Другие же остаются без наблюдения, а это тоже тяжелобольные", - говорит голос за кадром.

По словам выступающих, самое страшное, что это все видят пациенты.

"Они все видят, все понимают, что у нас никого и ничего нет. Нет медсестер, нет транспортировщиков. А "скорая" все везет и везет больных. Даже немецкие студенты спрашивают: "А почему вы не говорите, что больше не возьмете больных, так как нет мест?". А мы в приемном отделении пациентов все принимаем, принимаем и принимаем. А у нас мест нет. В итоге больной часами ждет, когда освободится место. Причем он "валяется" в коридоре приемного отделения", - говорит одна из участниц собрания.

По мнению врачей, это не что иное, как терроризм против персонала и пациентов. Ситуация обсуждалась уже не раз, но все стало только хуже.

Также медики вспомнили прежнего главу отделения Роберта Спручса, которого сместили с должности, но который был горд за свое отделение, за своих сотрудников и делал все возможное, чтобы люди работали и лечились в комфортных условиях.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 8
Зато1 час назад
На "медитацию" для чиновников выделят почти миллион евро
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Алекс1 час назад
Латвиеши! Мать вашу, только что, недавно прошли выборы!!!!!!!!!
Что вы ноете? Вы за кого голосовали?
Сколько вам граблей надо?
Попляшите, спойте...всё будет хорошо.
1
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yes1 час назад
успех по латвийски
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