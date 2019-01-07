﻿ Митрополит всея Латвии: спасибо властям за свободу нашей веры, Mixnews.lv

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Основное препятствие на пути к внутреннему покою - самолюбие, поэтому каждый должен быть благоразумен и обращаться к Богу с сердечной мольбой, пишет в своем рождественском послании митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

"Рождение Спасителя ознаменовало собой начало спасения всего человечества. Мы призваны быть учениками Господа, следовать за Ним, исполняя Его заветы. самым большим препятствием на этом пути является наше самолюбие", - говорится в послании.

Самолюбие и эгоизм есть вражда на Бога и прямое нарушение Евангелия, говорит митрополит, призывая верующих быть благоразумными и обратиться к Господу с сердечной мольбой.

"Сегодня мы часто слышим призывы к внешней свободе. Такая свобода приводит человека только к распущенности и вседозволенности. Воплотившийся Спаситель мира Христос призывает нас к истинной свободе – внутренней свободе от гнева, ненависти, гордыни, себялюбия, зависти, алчности и тщеславия, - говорится в послании. - Всё это и любая неприязнь к ближнему делает нас закрытыми для действия Благодати Святого Духа. Откроем наши сердца для Божественной благодати и дадим место в нашем сердце каждому человеку, встречающемуся на нашем жизненном пути".

"В истекшем году мы праздновали столетие независимости Латвийского Государства. И мы благодарны Латвийскому Государству за свободу нашей веры, возможность строительства наших храмов и возможность духовного образования", - напоминает митрополит.

фото pravoslavie.lv