﻿ Итоги-2018 на Mixnews: читатели назвали скандал года, Mixnews.lv

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Читатели портала Mixnews по традиции приняли участие в ежегодном голосовании "Итоги года", выбрав своих фаворитов в более чем десяти категориях.

По итогам голосования читателей, главным скандалом года в Латвии стала ситуация с коррупцией в муниципальном предприятии Rīgas satiksme - за это событие свои голос отдали 36.6 % респондентов.

В ноябре прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс в связи с закупками Rīgas satiksme, и 11 декабря 2018 года в его рамках провело неотложные процессуальные действия, в том числе более 30 обысков. Задержаны были восемь человек - шестеро в Латвии и двое в Польше.

В рамках совместного международного расследования, проводимого антикоррупционной службой Польши и латвийским KNAB, в Риге были задержаны люди, помогавшие скрыть взятку в размере 800 тыс. евро, говорится в заявлении польской антикоррупционной службы. В заявлении указано, что взятка была получена в связи с поставкой Риге почти 200 автобусов и троллейбусов. Конкурсы на их поставку в 2013-2016 гг. организовало Rīgas satiksme.

Второе место в рейтинге самых нашумевших скандалов года заняли аресты, проведенные Полицией безопасности (ПБ) - за них проголосовали 22.64 % читателей. Например, в прошлом году ПБ арестовала журналиста, политического деятеля, главного редактора сайта Imhoclub.lv Юрия Алексеева. Арестован был и глава Конгресса неграждан Александр Гапоненко.

Третья позиция в рейтинге досталась публикации картотеки КГБ или так называемых "мешков ЧК" - за это событие было отдано 18.87 % голосов.

Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы КГБ Латвийской ССР. Всего в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов спецслужбы. Документы будут публиковать частями. С 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут выкладываться на сайте по мере их оцифровки. Это делается для того, чтобы общество "могло перелистнуть эти черные страницы истории Латвии и ее народа", говорил президент страны.

Пользователи в архивах находят имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви.

Между тем, 13.21% читателей Mixnews считают главным скандалом года убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Бункус был застрелен 30 мая 2018 года, утром, когда проезжал на машине возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия был сожжен автомобиль с поддельными номерами, который, скорее всего, использовался убийцами.

Основной версией следствия является связь убийства с профессиональной деятельностью администратора.

Наименее значимым скандалом 2018 года читатели Mixnews считают ситуацию с мэром Юрмалы Гатисом Трукснисом - в СМИ появилась информация о том, что у градоначальника был обнаружен шприц с остатками кокаина и его ДНК.

Госполиция применила к Трукснису штраф в размере 100 евро. Шприц с остатками кокаина был найден у него в ходе обыска по делу о возможном незаконном финансировании партий No sirds Latvijai и СЗК.

Оппозиция Юрмальской думы инициировала отставку мэра, однако депутатам все же не удалось сместить Труксниса с должности. За этот скандал свои голоса отдали 8.68 % читателей.