﻿ По следам трагедии в Польше: в Риге проверят все квест-комнаты, Mixnews.lv

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После трагедии в Польше, где в результате пожара погибли подростки, Государственная пожарно-спасательная служба в ближайшие три недели проверит рижские квест-комнаты на безопасность - оборудованы ли помещения средствами пожаротушения, а также есть ли план эвакуации и действий на случай пожара, пишет jauns.lv.

Квест-игры популярны в Латвии и недостатка в поклонниках острых эмоций нет, признает представитель kvesti.lv Дзинтарс Ларчикс. Участники игры закрываются в помещении и им за час необходимо найти найти выход. Чтобы усилить впечатления, зачастую используются световые и звуковые эффекты.

ГПСС призывает устроителей таких игр самим записаться на проверку безопасности, кроме того, население призывают сообщать о подозрениях по поводу нарушения правил со стороны владельцев квест-комнат.

Как сообщал портал Mixnews, при прохождении игрового квеста в польском Кошалине погибли пять несовершеннолетних девушек. По условиям квеста, дверь на выход они могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины заданий.

В связи с трагедией министр внутренних дел и администрации Польши велел главному коменданту Государственной пожарной службы провести проверки на всех объектах подобного типа.

Фото: Twitter