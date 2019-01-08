﻿ На "медитацию" для чиновников выделят почти миллион евро, Mixnews.lv

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В Госканцелярии рассказали, для чего чиновников отправили на тренинги по саморазвитию стоимостью в более чем 6000 евро. Кроме того такие курсы планируется проводить и в ближайшие годы - в целом на эти цели планируется выделить почти миллион евро. Как отмечает портал Delfi, курсы по "познанию себя" предназначены для предотвращения профессионального выгорания, они частично финансируются из средств Евросоюза.

Сообщается, что программа курсов по саморазвитию осуществляется с 2016 года и ее планируется проводить до 2022. Кроме того, тренинги каждый год являются тематическими. В прошлом году основной темой тренингов были публичные услуги, а в 2019 курсы будут называться "Инновации и экспериментирование", пишет Delfi.

В целом, как отмечает портал, на курсы по саморазвитию для руководителей госучреждений планируется выделить 926 094 евро, 85% этих средств выделяет Европейский социальный фонд, из денег налогоплательщиков на тренинги будет уплачено только 138 914 евро.

Как ранее писал Mixnews, чиновники за деньги налогоплательщиков освоили на курсах широкий круг тем – основы медитации, поиск себя, методы "пробуждения" сознания, способы концентрации внимания, гимнастику для расслабления. Чиновников учили принимать чужое мнение, корректировать свою позицию, бороться со стрессом и профессиональным выгоранием. Последние – бич для работников с высоким уровнем ответственности, свидетельствуют проведенные госаппаратом исследования.

Delfi сообщает, что это первая программа, которая ориентирована также на обучение новейшим тенденциях в сфере финансов, права, управления ресурсами, лидерства, коммуникации и информации.

"Общее развитие включает в себя и заботу о духовном и физическом здоровье руководителя, о его стрессоустойчивости и уравновешенности как на работе, так и в личной жизни", — указали в Госканцелярии.

Между тем на сайте Кабинета министров сообщается, что тренинги по саморазвитию уже получили мировое признание. Подобные курсы посещают сотрудники таких компаний как Apple, General Mills, Yahoo, Procter & Gamble, Deutsche Bank, Carlsberg, IF и многих других.

Как отмечает Delfi, тренинги предназначены для сотрудников Госканцелярии, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, 13 министерств и подконтрольных им институтов, агентств и бюро. Участие в курсах было добровольным, однако число мест на тренингах было ограничено - две группы по 20 человек.

Участие в тренинге было добровольным, в нем могли участвовать все желающие руководящие работники этих учреждений, но число мест было ограничено — две группы по 20 человек. Программа была рассчитана минимум на 16 часов, 71% времени занимали практические упражнения.

Портал сообщает, что возможность учить чиновников получили два предприятия — зарегистрированный как компания Totari центр познания, возрождения и культуры Miervidi (16 академических часов) и "Интегральный институт образования-13" (10 занятий, 40 астрономических часов).

Лекции вели теолог Юрис Рубенис и представители центра культуры и обновления Miervidi Сандис Кристарс Душелис, Эвия Апине и Индра Майоре-Душеле.

В целом курсы по саморазвитию обошлись в 6 750 евро, из них 3 530 евро получил "Институт интегрального образования-13" и 3 120 евро было выплачено компании Totari.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Госканцелярия оплатила тренинги по "познанию себя" руководителям двадцати госучреждений и их заместителям.