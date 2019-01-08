﻿ Госконтроль: медицинская реабилитация развивается только "на бумаге", Mixnews.lv

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Многие из мер по развитию медицинской реабилитации, которые содержатся в политических документах Министерства здравоохранения, остаются только "на бумаге", заявил Государственный контроль по итогам ревизии услуг реабилитации.

Анализируя эту сферу здравоохранения, Госконтроль пришел к выводу, что отсутствие данных о потребностях пациентов в медицинской реабилитации и достигнутых результатах не позволяют оценить эффективность финансируемых государством услуг по реабилитации и потребности населения в них во взаимосвязи с возможностями государственного бюджета. Нет также четкого понимания, как в долгосрочной перспективе будет развиваться эта сфера, каковы ее цели и приоритеты, поэтому качество услуг реабилитации в стране фактически невозможно оценить.

Государственный контролер Элита Круминя подчеркивает, что многие из мер по развитию этой области медицины, которые содержатся в политических документах Минздрава, остались "на бумаге".

"Пока существует такая ситуация, страдает пациент, который не получает необходимую помощь. В то время, когда мы все чаще и чаще слышим о нехватке рабочей силы, людям трудоспособного возраста медицинская реабилитация не обеспечивается своевременно и в необходимом объеме, хотя в течение двух лет количество случаев нетрудоспособности людей трудоспособного возраста возросло на 15%. Не выполнена ни одна задача, чтобы улучшить реабилитационные услуги для людей с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - заявила Круминя.

Результаты ревизии показали, что в настоящее время реабилитация недостаточно ориентирована на сохранение здоровья человека и восстановление его трудоспособности. Например, у четверти работающих, которым впервые установлена инвалидность, в качестве причины упоминается какая-либо из болезней костно-мышечной системы.

Специалисты отмечают, что реабилитация на начальном этапе таких заболеваний имеет огромное значение, чтобы сократить период нетрудоспособности. Тем не менее 75% пациентов с такими диагнозами услуги реабилитации не получали вообще.

С 2014 по 2017 год финансирование реабилитации увеличилось примерно на 30%, и Минздрав планировал, что услуги реабилитации будут улучшены именно для пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако ревизия показала, что не выполнена ни одна из поставленных задач - не улучшена доступность услуг для онкологических пациентов, не разработана программа кардиологической реабилитации, чтобы улучшить качество жизни пациентов.

Количество получивших услуги реабилитации онкологических пациентов не достигает даже 1% общего числа заболевших. Также у Минздрава нет данных о количестве пациентов с инсультом, которым необходима медицинская реабилитация.

Госконтроль считает, что Минздрав недостаточно укреплял роль семейных врачей в реабилитации пациентов, тогда как именно семейные врачи должны быть в состоянии своевременно распознать риски инвалидности и активно направлять пациентов на реабилитацию.

Госконтроль подчеркивает, что реабилитация должна стать полноценной частью здравоохранения. Для этого учреждение дало Минздраву ряд рекомендаций по повышению ее эффективности.

Госконтроль отмечает, что необходимо улучшать понимание важности реабилитации среди семейных врачей и определить приоритеты оплачиваемой государством медицинской реабилитации, а оценивать ее качество нужно по достигнутым результатам.

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