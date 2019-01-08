﻿ Автор нашумевшей петиции предложил свое уголовное дело студентам-юристам, Mixnews.lv

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Автор петиции о присоединении Латвию к США Денис Бартецкий (в FB Antonio Bandera), обвиняемый Генпрокуратурой в публичном призыве к ликвидации независимой Латвии, сообщил, что не собирается нанимать себе адвоката. Вместо этого он призвал молодых юристов и студентов юридических факультетов использовать его уголовное дело в качестве практики.

В соцсети Facebook Бартецкий подчеркнул, что дело будет хорошей и выгодной практикой.

"Юристы, голодные до практики, это касается также и студентов юридических факультетов, - берите дело, занимайтесь, материалы я вам все предоставлю. Опыт вы точно получите добротный. И не только потому, что обвинение абсурдно (в общих чертах об этом можно почитать по ссылке в первом комментарии), но и потому, что статья, которую мне вменяют, уже отменена. Да, если у вас нет лицензии, в суде представлять меня вы, разумеется, не сможете, но опыта и респекта наберетесь. Да и паблисити, если оно вам нужно, я уж тоже как-нибудь обеспечу, уж поверьте…", - написал автор петиции.

Напомним, 5 ноября 2018 года Генпрокуратура выдвинула обвинения против Бартецкого относительно созданной им в 2016 году петиции. Ему вменяется пункт 1 статьи 82 Уголовного закона Латвии — "Публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики".

Тогда на сайте общественных петиций Avaaz.org стартовал сбор подписей за присоединение Латвии к США. Эта акция Бартецкого стала ответом на решение суда, приговорившего жителя Латвии Максима Коптелова к шести месяцам тюремного заключения за организацию аналогичного сбора подписей за присоединение страны к России.

Фото: pixabay.com