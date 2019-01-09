﻿ Апинис: неужели до Чакши не доходит, что инсультники не могут ждать реабилитации?!, Mixnews.lv

Апинис: неужели до Чакши не доходит, что инсультники не могут ждать реабилитации?! (6)

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Общество | 9 января 2019 года, 08:09

Глава Латвийского общества врачей Петерис Апинис недоумевает, почему глава минздрава Анда Чакша за годы своей работы на посту министра не содействовала развитию отрасли реабилитационных услуг.

Апинис констатирует полный провал в развитии системы реабилитации, так как это не нормально, что только по "звонку" контролирующих органов, может что-то сдвинуться с места.

"Анда Чакша так и не смогла понять, что реабилитация нужна сразу после инсульта, онкологической операции, эндопротезирования и так далее, а не спустя 5 месяцев ожидания в очереди. Госконтроль это заметил", - пишет Петерис Апинис.

"Это просто потрясающе - как может Минздрав и Минблаг оплачивать услуги, не собирая данные, как много нуждающихся в реабилитации, кому они необходимы и какими были результаты реабилитации. Это смог констатировать лишь Госконтроль", - удивляется пользовательница Гунита.

Результаты ревизии показали, что в настоящее время реабилитация недостаточно ориентирована на сохранение здоровья человека и восстановление его трудоспособности. А 75% пациентов, у которых в качестве причины упоминается какая-либо из болезней костно-мышечной системы, услуги реабилитации не получали вообще.

Госконтроль по итогам ревизии услуг реабилитации заявил, что многие из мер по развитию медицинской реабилитации, которые содержатся в политических документах Министерства здравоохранения, остаются только "на бумаге".

"Пока существует такая ситуация, страдает пациент, который не получает необходимую помощь. В то время, когда мы все чаще и чаще слышим о нехватке рабочей силы, людям трудоспособного возраста медицинская реабилитация не обеспечивается своевременно и в необходимом объеме, хотя в течение двух лет количество случаев нетрудоспособности людей трудоспособного возраста возросло на 15%. Не выполнена ни одна задача, чтобы улучшить реабилитационные услуги для людей с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - заявила глава Госконтроля Элита Круминя.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 6
Sedna51 минуту назад
Хороший мужик ,этот Апинис, грамотный, прекрасный хирург. Но наивен, как ребенок. Никак не может смириться, что в Латвии медицины , как таковой, уже давно не существует. Есть только коммерсанты от медицины.
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Обычный латвийский министр1 час назад
Чакша же просто министр который не в состоянии решать проблемы.
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Я39 минут назад
Апинис: неужели до Чакши не доходит...?

Неужели до Апиниса не доходит, что латвии важнее списаннаая британская бронетехника, чем какие-то там инсультники?...Он что - с луны свалился? А, может быть, и хуже - он агент Кремля?!...очернняет образ дзимтены?...Срочно подключить ПБ!!!
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