﻿ Апинис: неужели до Чакши не доходит, что инсультники не могут ждать реабилитации?!, Mixnews.lv

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Глава Латвийского общества врачей Петерис Апинис недоумевает, почему глава минздрава Анда Чакша за годы своей работы на посту министра не содействовала развитию отрасли реабилитационных услуг.

Апинис констатирует полный провал в развитии системы реабилитации, так как это не нормально, что только по "звонку" контролирующих органов, может что-то сдвинуться с места.

"Анда Чакша так и не смогла понять, что реабилитация нужна сразу после инсульта, онкологической операции, эндопротезирования и так далее, а не спустя 5 месяцев ожидания в очереди. Госконтроль это заметил", - пишет Петерис Апинис.

Andai Čakšai nekādi neiznāca saprast, ka rehabilitācija vajadzīga tūlīt pēc unsulta, onkoloģiskas operācijas, endoprotezēšanas utt., nevis pēc 5 mēnešiem rindā. Valsts kontrole to pamanīja:https://t.co/LFlXSMO6Na — PeterisApinis (@PeterisApinis) January 8, 2019

"Это просто потрясающе - как может Минздрав и Минблаг оплачивать услуги, не собирая данные, как много нуждающихся в реабилитации, кому они необходимы и какими были результаты реабилитации. Это смог констатировать лишь Госконтроль", - удивляется пользовательница Гунита.

Tas ir vienkārši apstulbinoši - kā var VM un LM apmaksāt pakalpojumus, nevācot datus, cik daudz, kam tie vajadzīgi un kādi tad bija rezultāti rehabilitācijai. Tumšā bilde – pacientu rehabilitācija. Ko revīzijā atklāja Valsts kontrole https://t.co/tmINmCXCcf — Gunita (@butanenagle) January 8, 2019

Kad Valsts kontrole kompetentāka par t.s. veselības ministri/veselības ministrijas darbiniekiem......... https://t.co/ieJeTmvMS6 — Bumbuls (@Bumbuls2) January 8, 2019

Результаты ревизии показали, что в настоящее время реабилитация недостаточно ориентирована на сохранение здоровья человека и восстановление его трудоспособности. А 75% пациентов, у которых в качестве причины упоминается какая-либо из болезней костно-мышечной системы, услуги реабилитации не получали вообще.

Госконтроль по итогам ревизии услуг реабилитации заявил, что многие из мер по развитию медицинской реабилитации, которые содержатся в политических документах Министерства здравоохранения, остаются только "на бумаге".

"Пока существует такая ситуация, страдает пациент, который не получает необходимую помощь. В то время, когда мы все чаще и чаще слышим о нехватке рабочей силы, людям трудоспособного возраста медицинская реабилитация не обеспечивается своевременно и в необходимом объеме, хотя в течение двух лет количество случаев нетрудоспособности людей трудоспособного возраста возросло на 15%. Не выполнена ни одна задача, чтобы улучшить реабилитационные услуги для людей с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - заявила глава Госконтроля Элита Круминя.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download