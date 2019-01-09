﻿ Апинис: неужели до Чакши не доходит, что инсультники не могут ждать реабилитации?!, Mixnews.lv

Апинис: неужели до Чакши не доходит, что инсультники не могут ждать реабилитации?! (6)
Глава Латвийского общества врачей Петерис Апинис недоумевает, почему глава минздрава Анда Чакша за годы своей работы на посту министра не содействовала развитию отрасли реабилитационных услуг.
Апинис констатирует полный провал в развитии системы реабилитации, так как это не нормально, что только по "звонку" контролирующих органов, может что-то сдвинуться с места.
"Анда Чакша так и не смогла понять, что реабилитация нужна сразу после инсульта, онкологической операции, эндопротезирования и так далее, а не спустя 5 месяцев ожидания в очереди. Госконтроль это заметил", - пишет Петерис Апинис.
Andai Čakšai nekādi neiznāca saprast, ka rehabilitācija vajadzīga tūlīt pēc unsulta, onkoloģiskas operācijas, endoprotezēšanas utt., nevis pēc 5 mēnešiem rindā. Valsts kontrole to pamanīja:https://t.co/LFlXSMO6Na— PeterisApinis (@PeterisApinis) January 8, 2019
"Это просто потрясающе - как может Минздрав и Минблаг оплачивать услуги, не собирая данные, как много нуждающихся в реабилитации, кому они необходимы и какими были результаты реабилитации. Это смог констатировать лишь Госконтроль", - удивляется пользовательница Гунита.
Tas ir vienkārši apstulbinoši - kā var VM un LM apmaksāt pakalpojumus, nevācot datus, cik daudz, kam tie vajadzīgi un kādi tad bija rezultāti rehabilitācijai. Tumšā bilde – pacientu rehabilitācija. Ko revīzijā atklāja Valsts kontrole https://t.co/tmINmCXCcf— Gunita (@butanenagle) January 8, 2019
Kad Valsts kontrole kompetentāka par t.s. veselības ministri/veselības ministrijas darbiniekiem......... https://t.co/ieJeTmvMS6— Bumbuls (@Bumbuls2) January 8, 2019
Результаты ревизии показали, что в настоящее время реабилитация недостаточно ориентирована на сохранение здоровья человека и восстановление его трудоспособности. А 75% пациентов, у которых в качестве причины упоминается какая-либо из болезней костно-мышечной системы, услуги реабилитации не получали вообще.
Госконтроль по итогам ревизии услуг реабилитации заявил, что многие из мер по развитию медицинской реабилитации, которые содержатся в политических документах Министерства здравоохранения, остаются только "на бумаге".
"Пока существует такая ситуация, страдает пациент, который не получает необходимую помощь. В то время, когда мы все чаще и чаще слышим о нехватке рабочей силы, людям трудоспособного возраста медицинская реабилитация не обеспечивается своевременно и в необходимом объеме, хотя в течение двух лет количество случаев нетрудоспособности людей трудоспособного возраста возросло на 15%. Не выполнена ни одна задача, чтобы улучшить реабилитационные услуги для людей с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - заявила глава Госконтроля Элита Круминя.
фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Неужели до Апиниса не доходит, что латвии важнее списаннаая британская бронетехника, чем какие-то там инсультники?...Он что - с луны свалился? А, может быть, и хуже - он агент Кремля?!...очернняет образ дзимтены?...Срочно подключить ПБ!!!