﻿ Laima объяснила происхождение "кремлевских" конфет, Mixnews.lv

Общество |

Компания Laima объяснила размещение московского собора Василия Блаженного на коробке конфет - продукт был изготовлен специально для российских рынка и потребителей.

Ранее фотография с коробкой конфет Laima, на которой изображен один из главных символов России, вызвала резонанс в соцсетях.

Как сообщили Mixnews представители предприятия, Laima продает свой шоколад в 20 странах мира, в том числе и в России. Российский покупатель может приобрести коробку конфет с одним из трех дизайнов упаковки - с изображением собора Василия Блаженного, статуей из сада Петергоф, а также дворцом и парком "Царицыно" в Москве.

Как отмечает Laima, коробка с изображением собора Василия Блаженного предлагается на экспортных рынках уже более 20 лет. В данном случае именно эти конфеты заказал клиент из Германии, у которого есть своя сеть супермаркетов, специализирующаяся на продаже продукции из разных регионов России.

Кроме того, компания Laima создала специальный дизайн упаковки для литовского рынка с изображением Вильнюса, для израильского рынка с изображением Стены плача и Jerusalem by Night – вида на город с Масличной горы.

Напомним, ранее в Facebook была опубликована фотография коробки конфет Laima с собором Василия Блаженного на обложке, публикацию активно обсуждали пользователи из разных стран.