﻿ СМИ: зарплаты министров и депутатов стремительно растут, Mixnews.lv

Общество |

В отличие от получателей минимальной зарплаты, зарплаты министров и депутатов в этом году существенно изменятся, пишет Neatkarīgā.

За последние четыре года ежемесячная зарплата министров увеличилась на 1722 евро или на 66%, а минимальная зарплата на 70 евро или 19%.

В Сейме 12-го созыва зарплата депутатов «на бумаге» (без доплат) увеличилась на 500 евро. Так, в конце 2014 года, когда прежний парламент приступил к работе, она составляла 2192 евро, а к концу созыва, в сентябре 2018 года, — уже 2749 евро.

Между тем, зарплата депутатов 13-го Сейма в январе этого года составила уже 2963 евро в месяц. А минимальная зарплата в этом году составит 430 евро, так же как и в прошлом году.

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