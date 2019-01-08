﻿ СМИ: зарплаты министров и депутатов стремительно растут, Mixnews.lv

СМИ: зарплаты министров и депутатов стремительно растут (18)
Общество | 8 января 2019 года, 18:15
В отличие от получателей минимальной зарплаты, зарплаты министров и депутатов в этом году существенно изменятся, пишет Neatkarīgā.
За последние четыре года ежемесячная зарплата министров увеличилась на 1722 евро или на 66%, а минимальная зарплата на 70 евро или 19%.
В Сейме 12-го созыва зарплата депутатов «на бумаге» (без доплат) увеличилась на 500 евро. Так, в конце 2014 года, когда прежний парламент приступил к работе, она составляла 2192 евро, а к концу созыва, в сентябре 2018 года, — уже 2749 евро.
Между тем, зарплата депутатов 13-го Сейма в январе этого года составила уже 2963 евро в месяц. А минимальная зарплата в этом году составит 430 евро, так же как и в прошлом году.
Фото:pxhere.com
А нам мешки КГБ в зубы.
.Людям уже похуй Ваши "мешки" КГБ.
Латыши пытаются как то выжить.!
Тогда Русский Ваня кормил (и газ и нефть и электричество и горячая вода
.. и всё.. всё -- бесплатно было)
Латыши развивались ( и Латышский язык и Культура
и количество Латышей в Латвии сильно увеличивалось)
Поэтому КГБ и хотело выявлять Врагов Латышского Народа,
которые мешали развиваться Латышам.
Поэтому и существовала Агентурная сеть,
которая есть в Латвии и сегодня у ПБ.
Так во всех странах.