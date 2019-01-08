﻿ В Rimi продавали опасный мед - в нем нашли канцерогены, Mixnews.lv

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Мед бренда I love Eco опасен для употребления, поскольку в нем превышена разрешенная латвийскими законами доза гидроксиметилфурфурола (HMF), который является канцерогеном. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного в лаборатории Bior по заказу Латвийского телевидения. Об этом пишет rus.lsm.lv .

Сообщается, что после проведения анализа торговая сеть Rimi Latvia, являвшаяся одним из распространителей меда I love Eco, изъяла продукт из продажи.

Как отмечает rus.lsm.lv, мед производит материнская компания торговой сети — шведская фирма Ica. Сам мед поставляют из Болгарии и Румынии, а фасуют его в Дании. фасуют мед в Дании, а поставляют из Болгарии и Румынии.

Продовольственно-ветеринараная служба начала проверку еще двух образцов — меда, фасуемого латвийской фирмой Vinnis, а также продаваемого германским брендом Langnese. В данном случае стоит вопрос о том, является этот мед, который привозят в том числе и из стран, находящихся вне территории ЕС, продуктом из тропических стран или нет. В случае, если мед привезен из тропических стран, доля опасного канцерогена может быть выше.

Представитель Rimi Latvia Даце Прейса подтвердила журналистам информацию о канцерогенном меде I love eco, прокомментировав ситуацию следующим образом: "Чтобы выяснить, какой может быть причина этого несоответствия и принять решение о дальнейших действиях, мы связались с производителем и попросили разъяснений. Соответственно, производитель подтвердил, что начаты дополнительные тесты, поскольку в рамках регулярных проверок никакие отклонения или несоответствия до этого не констатировали. И до этого момента, конечно, продукт изъяли из продажи во всех магазинах Rimi".

Гидроксиметилфурфурол — это вещество, признанное канцерогенным. Оно появляется в процессе нагревания меда — фасовщики делают это, чтобы продукт был более привлекательным для потребителей, то есть однородным, жидким и прозрачным. Разрешенная доля HMF составляет 40 мг/кг.

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