﻿ Ушел из жизни преподаватель Рижского Пушкинского лицея Андрей Ефремов, Mixnews.lv

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В понедельник, 7 января, ночью скончался филолог-русист, вице-президент и сооснователь Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ), заслуженный учитель русского языка и литературы в Рижском Пушкинском лицее Андрей Георгиевич Ефремов. Ему было 59 лет. Об этом редакции Mixnews сообщили бывшие ученики преподавателя.

Ефремов работал учителем русского языка и литературы в Пушкинском лицее с 1991 года, среди его воспитанников есть много талантливых журналистов и писателей, его любит и помнит не одно поколение лицеистов.

Андрей Георгиевич был лауреатом различных премий, таких как "Золотая ручка" и премии имени Атиса Кронвальда, неоднократно был признан лучшим учителем русской словесности в Латвии.

В 2018 году Ефремов очень сильно заболел. К сожалению, в Латвии ему отказали в лечении и за жизнь учителя боролись московские врачи. Андрей Георгиевич шел на поправку и возобновил преподавание в лицее.

Во вторник, 8 января, в группе Пушкинского лицея в соцсети Facebook появилась информация о том, что Ефремов скончался минувшей ночью. Сообщается, что он провел семь уроков и ему стало плохо по дороге домой. Андрей Георгиевич Ефремов был учителем не по профессии, а по призванию.

Проститься с выдающимся филологом-русистом можно будет в эту субботу, 12 января, в 12.00 на Болдерайском кладбище.

Редакция Mixnews выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Андрея Георгиевича Ефремова, а также его бывшим ученикам-лицеистам.