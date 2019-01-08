﻿ Закупка есть, транспорта нет: Rīgas satiksme взыщет со "Шкоды" 5 млн евро, Mixnews.lv

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Предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme (РС) хочет взыскать с чешской компании "Шкода" за своевременно не доставленные транспортные средства свыше 5 млн евро, сообщил руководитель временного правления РС Анрийс Матисс.

Вместе с аудиторской компанией "Ernst & Young Baltic" РС в настоящее время активно изучает закупки у причастных к делу компаний. Уже констатировано, что в виде штрафов РС имеет право на взыскание по крайней мере 5 млн евро, так как из 100 предусмотренных закупками троллейбусов в Ригу доставлено всего 54, а из 20 трамваев - только семь.

"Обе закупки уже завершились, а транспортных средств нет. В договорах оговорены штрафы за невыполнение условий. В настоящее время ясно, что мы с поставщиков можем потребовать более 5 млн евро", - сказал Матисс.

Тем временем закупка у польской компании "Solaris Urbino" 175 автобусов еще анализируется, так как в Ригу доставлено уже 140 транспортных средств. Эта закупка предусматривала возможность увеличения количества транспортных средств еще на 30%, что предыдущее правление РС и сделало, продлив сотрудничество с производителем до 2020 года. "Но и тут несколько сроков не было соблюдено, поэтом будут штрафы", - сказал временный руководитель предприятия.

По словам Матисса, очень странно, что предыдущее правление РС не начало взыскание штрафов, поскольку просрочка была очевидной.

В ходе аудита также выяснилось, что РС в рамках этих закупок авансом выплатило за еще не доставленные транспортные средства около 5 млн евро. Эти деньги можно будет вернуть, заверил Матисс.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками РС, к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и РС. Взятки давались за поставки РС нового общественного транспорта.

Передача "Ничего личного" сообщила, что за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай выплачивались взятки на сумму 5%-7% их стоимости. В целом сумма договоров о трех закупках превышает 270 млн евро, то есть взятки могли составить 13,5-20 млн евро.